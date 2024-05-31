В первые дни лета в Татарстане ожидается до +30 градусов

В Казани 1 июня будет переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 м/с. Ночью синоптики прогнозируют дождь с грозой, а температура воздуха составит +13..+15 градусов. Днем осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +27..+29 градусов.