В первые дни лета в Татарстане ожидается до +30 градусов

В выходные дни татарстанцев ждет теплая, но неустойчивая погода. Возможны кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15−20 м/с.
В Казани 1 июня будет переменная облачность. Ветер северо-восточный со скоростью 4−9 м/с. Ночью синоптики прогнозируют дождь с грозой, а температура воздуха составит +13..+15 градусов. Днем осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +27..+29 градусов.
В Татарстане завтра ночью также возможны осадки. Столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов. Днем дождь не ожидается, а температура воздуха поднимется до +24..+29 градусов.
В воскресенье, 2 июня, в республике осадки не предвидятся. Ночью температура воздуха будет в пределах 10−15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +25..+30.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в регионе сохранится теплая погода. Столбики термометров поднимутся до +26..+31 градусов. В дневные и вечерние часы местами возможны кратковременные грозовые дожди.