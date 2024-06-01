Министр образования Кузбасса: поддержка учителей выросла в 4 раза

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева сообщила о четырёхкратном увеличении расходов на льготу для педагогов.
«В Кузбассе реализуется мера поддержки учителей — это выплата единовременного пособия на сумму 1 млн рублей. В прошлом году из регионального бюджета на это было направлено 25 млн рублей. В этом году общая сумма пособий увеличена в четыре раза», — рассказала Балакирева на секции «Дети — будущее мира» в рамках Международного женского форума.
Миллион рублей полагается тем учителям, которые прибыли на работу в школы сельских территорий и городов с населением до 50 тысяч человек. При этом они должны отработать 5 лет, не менее чем по 18 часов в неделю.
Пособие получат педагоги, которые устроились на одну из ста вакансий, включённых в перечень вакантных должностей.
В некоторых школах есть дополнительные меры поддержки, например, предоставление служебного жилья или муниципальные выплаты. В местах, где особо остро нуждаются в учителе, предлагают и миллион, и служебную квартиру, и даже не смотрят на то, что город в десять раз крупнее заявленного в условиях. Так, например, в гимназию № 59 Новокузнецка требуется учитель истории на 24 часа в неделю.