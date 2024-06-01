Министр образования Кузбасса: поддержка учителей выросла в 4 раза

В некоторых школах есть дополнительные меры поддержки, например, предоставление служебного жилья или муниципальные выплаты. В местах, где особо остро нуждаются в учителе, предлагают и миллион, и служебную квартиру, и даже не смотрят на то, что город в десять раз крупнее заявленного в условиях. Так, например, в гимназию № 59 Новокузнецка требуется учитель истории на 24 часа в неделю.