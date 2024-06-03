9 июня в Красноярске из-за Крестного хода ограничат движение транспорта

9 июня от часовни Параскевы Пятницы до Поклонного креста на Стрелке ограничат движение транспорта. Это связано с подготовкой и проведением Крестного хода.
В частности, перекроют движение:
с 10:00 до 14:00 по ул. Степана Разина (от парка Покровский до ул. Шахтеров); по улицам Герцена, Чернышевского, Сосновского, Олега Кошевого, Заречная, Писарева, Линейная, Краснодонцев, Загородная, Фурманова, Енисейская и Желябова, а также по проезду вдоль ул. Зои Космодемьянской, 8 и 12 на пересечении с ул. Степана Разина; по ул. Андрея Дубенского (от пересечения с ул. Соревнования до ул. Игарская); на проезде вдоль ул. Качинская, 20; на проезде от перекрестка ул. Соревнования-ул. Андрея Дубенского до ул. Игарская;
за 30 мин. до прохождения колонны по ул. Шахтеров (от ул. Авиационная до ул. Игарская); по ул. Игарская (от пересечения с круговым движением ул. Брянская-ул. Сурикова до ул. Шахтеров); по ул. Диксона, ул. Дудинская на пересечении с ул. Шахтеров;
с 10:00 до 15:00 на проезде от ул. Качинская, 20 до пересечения с ул. Андрея Дубенского; на съезде с ул. Карла Маркса на набережную Енисея (район Вантового моста);
с 10:00 до 16:00 по ул. Конституции СССР (от арбитражного суда Красноярского края до ул. Конституции, 7); на площади возле Дворца пионеров и школьников; на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;
с 08:00 до 16:00 на съезде с ул. Карла Маркса на набережную Енисея (в районе Музейного центра «Площадь Мира»).
С 18:00 8 июня до 16:00 9 июня на этих участках запретят остановку и стоянку траспорта.