9 июня в Красноярске из-за Крестного хода ограничат движение транспорта

с 10:00 до 14:00 по ул. Степана Разина (от парка Покровский до ул. Шахтеров); по улицам Герцена, Чернышевского, Сосновского, Олега Кошевого, Заречная, Писарева, Линейная, Краснодонцев, Загородная, Фурманова, Енисейская и Желябова, а также по проезду вдоль ул. Зои Космодемьянской, 8 и 12 на пересечении с ул. Степана Разина; по ул. Андрея Дубенского (от пересечения с ул. Соревнования до ул. Игарская); на проезде вдоль ул. Качинская, 20; на проезде от перекрестка ул. Соревнования-ул. Андрея Дубенского до ул. Игарская;