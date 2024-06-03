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Стали известны сроки ограничений в Омской области в связи с коронавирусом

В Омской области стали известны сроки продления ограничительных мер в связи с ситуацией по коронавирусу.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что соответствующее решение на минувшей неделе принял оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

Согласно распоряжению губернатора Виталия Хоценко, опубликованному в понедельник, 3 июня 2024 года, действие режима повышенной готовности в Омской области продлили до 31 июля 2024 года.

«В пункте 11.2 распоряжения губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р “О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области” слова “31 мая 2024 года” заменить словами “31 июля 2024 года”, — говорится в распоряжении за подписью губернатора Виталия Хоценко.

Добавим, что, по данным федерального оперштаба, с 20 по 26 мая 2024 года в Омской области выявлено 92 случая коронавируса, количество госпитализаций — 22.

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