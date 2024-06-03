Стали известны сроки ограничений в Омской области в связи с коронавирусом

«В пункте 11.2 распоряжения губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р “О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области” слова “31 мая 2024 года” заменить словами “31 июля 2024 года”, — говорится в распоряжении за подписью губернатора Виталия Хоценко.