Проект школы в микрорайоне Союз в Иркутске прошёл Главгосэкспертизу

Сотрудники прокуратуры и городской администрации контролируют ход работ по возведению школы в микрорайоне Союз в Иркутске. Этот проект стал первым, который прошёл Главгосэкспертизу. Подобную процедуру инициировали для устранения спорных моментов — в том числе и с жителями близлежащих домов.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе администрации Иркутска, новая школа будет рассчитана на 1225 мест. В настоящее время на площадке подготовили котлованы для четырёх из восьми блоков, обустроили свайное поле, выполнили фундаментные плиты. Продолжается армирование и устройство опалубки, а также возведение несущих конструкций.
Продолжается и строительство других школ в Иркутске. Например, работы на стройплощадке школы на Ярославского выполнены на 20 процентов. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1550 мест. Одновременно ведётся возведение всех 9 блоков.