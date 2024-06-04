Проект школы в микрорайоне Союз в Иркутске прошёл Главгосэкспертизу

Сотрудники прокуратуры и городской администрации контролируют ход работ по возведению школы в микрорайоне Союз в Иркутске. Этот проект стал первым, который прошёл Главгосэкспертизу. Подобную процедуру инициировали для устранения спорных моментов — в том числе и с жителями близлежащих домов.