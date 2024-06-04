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Выпускники российских школ 4 июня сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Выпускники российских школ 4 июня сдают ЕГЭ по физике и обществознанию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Всего в этот день экзамены планируют сдавать почти 368 тыс. одиннадцатиклассников.

Напомним, ЕГЭ по обществознанию — самый популярный предмет по выбору. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

На ЕГЭ по физике работа состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Участники ЕГЭ могут использовать на экзамене непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл — 36 баллов.

Свои результаты участники сегодняшних экзаменов узнают не позднее 20 июня.

образование