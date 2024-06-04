Выпускники российских школ 4 июня сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Напомним, ЕГЭ по обществознанию — самый популярный предмет по выбору. Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 — с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.