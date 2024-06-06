Свежее кино в Хабаровске: анимационный Пушкин и снова непослушники

Очередной день премьер пришёлся на годовщину рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как раз к этой дате приурочен выход отечественного анимационного фильма о молодости великого поэта. Что ещё можно посмотреть на больших экранах, читайте и смотрите в традиционном обзоре новинок кино по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Пушкин и… Михайловское. Начало», 6+, продолжительность — 59 мин.
Мультфильм, Россия, реж.: Екатерина Гаврюшкина.
Премьеру этого мультфильма в «старом» жанре приурочили к отмечаемому в этот четверг 225-летию величайшего поэта России. По сюжету в 1824 году молодого поэта Александра Пушкина отправляют в ссылку в семейную усадьбу в село Михайловское. В сельской глуши поэт сперва скучает по привычной жизни в Санкт-Петербурге, но впоследствии ему открывается писательское вдохновение. Поэт в ссылке написал трагедию «Борис Годунов», центральные главы романа «Евгений Онегин», поэму «Граф Нулин» и «Цыганы».
«Последний дракон», 6+, продолжительность — 98 мин.
Мультфильм, Испания, Китай, реж.: Ли Цзяньпин, Сальвадор Симо.
И в продолжении анимационной темы. На больших экранах показывают созданную китайско-испанской командой ленту «Последний дракон», которая в оригинале называется «Хранительница драконов».
Говорящие драконы когда-то жили в гармонии с людьми. Но теперь их род в опасности, и только одна отважная девочка может спасти магических существ. Ее ждет полное опасности путешествие через самые волшебные места древнего Китая.
«Непослушники», 12+, продолжительность — 115 мин.
Комедия, Россия, реж.: Владимир Котт.
После успехов первых двух частей «Непослушников» вышла их третья часть. Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается…
«На краю земли», 12+, продолжительность — 119 мин.
Историческая драма, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, реж.: Ли Тамахори.
На краю света, в Новой Зеландии, где правят древние племена маори, нет места чужакам. Здесь почитают духи предков, за кровь платят кровью, а сердце прекрасной девушки способно разжечь войну. Но чужаки пришли не одни — с ними бог, медицина и порох.
«Шах и мат», 18+, продолжительность — 99 мин.
Комедия, Испания, реж.: Начо Г. Велилья.
Жизнь Канделы в одночасье кардинально меняется, и она из успешной преподавательницы элитного колледжа превращается в простую училку в не самой лучшей школе «на районе». Теперь ей придется обучать трудных подростков из неблагополучных семей. Благодаря Канделе у компании школьных аутсайдеров появляется реальный шанс стать чемпионами страны по шахматам.
Ведь в шахматах — как и в жизни — не имеет значения, король ты или пешка. Главное — сделать верный ход.
«Асфальтовые джунгли», 18+, продолжительность — 125 мин.
Триллер, США, реж.: Жан-Стефан Совер.
История врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.
«Сказочный патруль. Шоу продолжается», 6+, продолжительность — 63 мин.
Мультфильм, Россия, реж.: Антон Ланшаков.
Четыре волшебницы из Сказочного патруля — Варя, Снежка, Алёнка и Маша — берутся за новое расследование: у брутальных гномов-рокеров похищен волшебный артефакт — электрогитара. Под подозрение немедленно попадают их заклятые враги — лесные эльфы. Дело принимает новый оборот, когда в расследование вмешивается могущественная третья сила.