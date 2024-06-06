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Избитая американским солдатом девушка дала показания в суде Владивостока

Александра В., у которой сержант США Гордон Блэк украл деньги, заявила, что не хочет для него жесткого наказания.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшая от рук бывшего солдата армии США Гордона Блэка дала показания в зале суда. На заседании она озвучила детали произошедшего в начале мая конфликта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Александра В. заявила, что Блэк душил ее до потери сознания из-за «пары грязных тарелок». Ссора завязалась на бытовой почве: девушка призналась, что сама провоцировала конфликт. Она добавила, что вспышки агрессии после выпитого алкоголя для Блэка — не редкость. Ранее, как писала «КП», такое уже происходило. Вероятно, сценарий повторился и в злополучную ночь.

«Проснулась, он сидит на мне, и руки мои за спиной держит. Такие приемы даже бойцы UFC не выдерживают, но там есть судьи хотя бы. Он не осознает, что делает, он этого не помнит», — сказала Александра В.

Девушка якобы сбежала из квартиры после конфликта, а когда вернулась, Блэка уже не было. Позднее, уже ночью, она обнаружила пропажу 10 тысяч рублей. Линия защита и пострадавшая начали перепалку во время заседания, когда начали обсуждать, вызывала ли девушка скорую — ведь это важно для оценки ущерба. Обстоятельства еще предстоит уточнить суду.

Напомним, заседание по делу Гордона Блэка (обвиняется в краже во Владивостоке) решено перенести на 17 июня. Пока что приговора Блэк не получил. Александра высказалась о наказании для бывшего спутника — подробнее в материале.