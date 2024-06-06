Избитая американским солдатом девушка дала показания в суде Владивостока

Пострадавшая от рук бывшего солдата армии США Гордона Блэка дала показания в зале суда. На заседании она озвучила детали произошедшего в начале мая конфликта, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Александра В. заявила, что Блэк душил ее до потери сознания из-за «пары грязных тарелок». Ссора завязалась на бытовой почве: девушка призналась, что сама провоцировала конфликт. Она добавила, что вспышки агрессии после выпитого алкоголя для Блэка — не редкость. Ранее, как писала «КП», такое уже происходило. Вероятно, сценарий повторился и в злополучную ночь.
«Проснулась, он сидит на мне, и руки мои за спиной держит. Такие приемы даже бойцы UFC не выдерживают, но там есть судьи хотя бы. Он не осознает, что делает, он этого не помнит», — сказала Александра В.
Напомним, заседание по делу Гордона Блэка (обвиняется в краже во Владивостоке) решено перенести на 17 июня. Пока что приговора Блэк не получил. Александра высказалась о наказании для бывшего спутника — подробнее в материале.