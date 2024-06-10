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Бухарская область подверглась нашествию саранчи. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ромитанском районе Бухарской области заметили нашествие саранчи. Видео с тучами летучих вредителей опубликовали в соцсетях, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации советника министра экологии Расула Кушербаева, что нашествие саранчи наблюдается в ряде районов Бухары. Кадры с прожорливыми насекомыми сняты на участке автодороги А-380 Бухара -Хорезм вблизи города Газли.

Отметим, что в апреле Министерство сельского хозяйства сообщало, что в 2024 году запланирована химическая обработка на площади более 575 гектаров.

Нападению насекомых подверглись и наши соседи. Саранча напала на сельскохозяйственные поля Таджикистана. По информации Министерства сельского хозяйства республики, распространение саранчи зафиксировано на 44 тысячах гектарах земель. Власти провели обработку химикатами в 35 районах.

О борьбе с вредителями в Туркестанской области 9 июня сообщила также пресс-служба премьер-министра Казахстана.

экология