Вся голливудская рать: оскароносец обнажает тайны фабрики звезд

Оригинальное название книги Голдмана — Adventures In Screen Trade — точнее было бы перевести как «Приключения в киноиндустрии». И хотя здесь теряется аллюзия на сборник Дилана Томаса Adventures In the Skin Trade («Приключения со сменой кожи»), остается главное: автор смотрит на создание кино не как на сакральное рождение произведений искусства, а как на авантюрный бизнес. Впрочем, своевольно вынеся профессию самого Голдмана в заглавие, переводчик Анна Закревская и издательство Rosebud Publishing поступили в общем-то логично: в конце концов, для широкой публики это один из главных аргументов в пользу знакомства с трудом.