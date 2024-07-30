Вся голливудская рать: оскароносец обнажает тайны фабрики звезд

Да, за 40 с лишним лет, прошедших с момента создания книги, реалии киноиндустрии изрядно изменились. Появились стриминговые платформы, весь продакшн перешел на цифру, скандалы вокруг сексизма, толерантности, политкорректности серьезно скорректировали творческий процесс. Не говоря уже о том, что большинство названий и имен из книги Голдмана современному среднестатистическому читателю ни о чем не скажут. Но, надо полагать, в главном «Похождения сценариста в Голливуде» остаются актуальными. По-прежнему «никто ничего не знает». По-прежнему всё это больше про деньги, чем про подлинное искусство. И всё же — мало какая индустрия обладает такой притягательностью, как кинематограф.