HiFi-стриминг Звук узнал, какие песни россияне считают самыми убаюкивающими

Также стриминг узнал, какие песни из предложенного списка кажутся россиянам наиболее подходящими для отхода ко сну. 32% опрошенных назвали The Beatles «Let It Be», а 21% выбрал хит «На заре» группы «Альянс». Еще 14% считают расслабляющей композицию Шарля Азнавура и Мирей Матье Une vie d'amour («Вечная любовь»), 12% — композиции Людовико Эйнауди, 11% — Леонида Агутина «Аэропорты». Еще 9% отметили трек Wild Horses от The Rolling Stones. Разные вариации рок-композиций, колыбельные и песни группы «Кино» тоже успешно помогают россиянам уснуть.