HiFi-стриминг Звук узнал, какие песни россияне считают самыми убаюкивающими

В новом исследовании HiFi-стриминг Звук опросил 1210 человек из 17 регионов России и выяснил, что 40% респондентов засыпают под музыку. Оказалось, что чаще всего они слушают успокаивающие звуки дождя и морских волн, классику, рок-баллады и эмбиент.
По данным Звука, 32% опрошенных включают перед сном любимую музыку или избранные треки для расслабления. 30% слушают что-то знакомое, а 11% обращаются к тематическим плейлистам для сна в стриминговых сервисах. 10% выбирают подборки композиций определенного музыкального жанра (10%).
Звуки дождя и шум морских волн оказались самыми популярными (26%) помощниками в засыпании. 22% опрошенных предпочитают перед сном классическую музыку. Кроме того, часто называют эстраду и каверы (15%), советские и иностранные рок-баллады (12%), эмбиент (12%), песни из фильмов и мюзиклов (7%), французский шансон вроде Джо Дассена или Шарля Азнавура (6%).
20% респондентов выбирают перед сном детективы в формате аудиокниг, 17% слушают исторические романы и биографии, а 10% —сказки.
Также стриминг узнал, какие песни из предложенного списка кажутся россиянам наиболее подходящими для отхода ко сну. 32% опрошенных назвали The Beatles «Let It Be», а 21% выбрал хит «На заре» группы «Альянс». Еще 14% считают расслабляющей композицию Шарля Азнавура и Мирей Матье Une vie d'amour («Вечная любовь»), 12% — композиции Людовико Эйнауди, 11% — Леонида Агутина «Аэропорты». Еще 9% отметили трек Wild Horses от The Rolling Stones. Разные вариации рок-композиций, колыбельные и песни группы «Кино» тоже успешно помогают россиянам уснуть.
Послушать все убаюкивающие треки можно в Звуке — единственном стриминге с HiFi-качеством в России. Оно сохраняет все тонкости звучания, вызывает радость от прослушивания и меньшую утомляемость по сравнению с MP3.
Если же вы родитель и вам нужно уложить спать малыша, в детском разделе Звука вас ждет подборка «Сон и сказки». Там собраны колыбельные, сказки-засыпайки, а также звуки и музыка для сна.