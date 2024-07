«Никто не смог определить, как были созданы эти вокальные партии»: звукорежиссер Олег Чечик про влияние ИИ

На первом месте для меня всегда был и остается Майкл Джексон — альбом HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995). В свое время сразил своим звучанием и масштабом американский певец современной христианской музыки Israel Houghton — альбом Love God, Love People (2010), записанный в студии Abbey Road в Лондоне. Mezzoforte — альбом Monkey-Fields (2005), который понравился на момент выхода своим необычным звучанием. Eric Benét — альбом A Day In The Life, который вышел в 1999 году и актуален по своему звучанию по сегодняшний день.