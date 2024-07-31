«Никто не смог определить, как были созданы эти вокальные партии»: звукорежиссер Олег Чечик про влияние ИИ

Олег Чечик — известный звукорежиссер с огромным портфолио музыкальных и киноработ, а также с большими проектами в виде российских мюзиклов «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Граф Монте-Кристо». Первый в истории России звукорежиссер с правом решающего голоса премии «Грэмми» рассказал Звук Медиа о развитии своей профессии, влиянии современных технологий и впечатливших его артистах.
Кто такой современный звукорежиссер?
Для меня современный звукорежиссер в сегодняшних реалиях — это тот профессионал, который каждый день совершенствует свое мастерство в звукорежиссуре, кто ежедневно отслеживает прогресс в своей области. Наша сфера развивается настолько стремительно быстро, что лишь постоянное обновление знаний может обеспечить профессиональный рост. Современный звукорежиссер — это профессионал, который активно следит за выходом новых музыкальных релизов и внедряет в свою работу последние новинки программного обеспечения. Он всегда в курсе последних тенденций как в музыкальной индустрии, так и в области технологий. Кроме того, необходимо помнить, что профессиональный звукорежиссер должен обладать как музыкальным, так и предпочтительно техническим образованием, желательно радиотехническим.
Как вы оцениваете развитие звукорежиссуры за последние годы?
По моему мнению, за последние годы звукорежиссура, как никогда, стремительно продвигается вперед, активно внедряя новые технологии, которые развиваются настолько быстро, что требуется ежедневно уделять несколько часов, чтобы быть в курсе всех последних инноваций и достижений в отрасли. Это касается как самой музыки, так и звуковых технологий.
Каким образом вы следите за последними новинками?
В основном я получаю информацию из интернет-ресурсов, посвященных звуку: статьи, блоги, форумы, обучающие материалы. И смотрю достаточно много видеороликов на YouTube, это мастер-классы, туториалы, обзоры оборудования, интервью с именитыми звукорежиссерами.
Также немаловажно следить за новыми музыкальными релизами. И я предпочитаю прослушивать их на стриминговых платформах. Они позволяют мне быть в курсе актуальных трендов в музыкальной индустрии и следить за новинками в области звукорежиссуры. Например, на платформе Tidal я могу увидеть все имена творцов альбомов и синглов, включая звукорежиссеров, чего нельзя сделать на других стриминговых площадках.
Какие альбомы в истории музыки вы можете выделить как самые выдающиеся по звукорежиссуре? Есть ли работы, которые вас поразили именно в профессиональном плане?
На первом месте для меня всегда был и остается Майкл Джексон — альбом HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995). В свое время сразил своим звучанием и масштабом американский певец современной христианской музыки Israel Houghton — альбом Love God, Love People (2010), записанный в студии Abbey Road в Лондоне. Mezzoforte — альбом Monkey-Fields (2005), который понравился на момент выхода своим необычным звучанием. Eric Benét — альбом A Day In The Life, который вышел в 1999 году и актуален по своему звучанию по сегодняшний день.
Какие артисты впечатлили вас больше всего в этом году и за кого будете голосовать на «Грэмми-2025»?
Впечатлили больше всего синглы и альбомы Jelly Roll, Джастина Тимберлейка, Smash Into Pieces, OneRepublic, Daughtry. Если они будут номинированы, то с удовольствием отдам за них свой голос.
Сотрудничеством с каким артистом вы гордитесь больше всего и почему? Какие интересные творческие вызовы приходилось решать в ходе этой работы?
Горжусь больше всего за свою карьеру сотрудничеством с Мишелем Леграном, Монтсеррат Кабалье и Дживаном Гаспаряном. Каждый из них по-своему великий.
Особенно выдающейся для меня стала работа с Монтсеррат Кабалье. Ведь она величайшая певица, которая выступала в самых известных залах мира. В работе с ней, на совместных концертах с Николаем Басковым, для меня было вызовом создавать классическое звучание в залах, не предназначенных для проведения концертов симфонической музыки. Одним из самых сложных был концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, с совершенно неприемлемой акустикой зала. На сцене мной были вызвучены каждый инструмент симфонического оркестра и вокалисты. По всему залу работали акустические системы, спрятанные от глаз, которые работали не только на зрителей, но и на исполнителей, создавая правильную акустику известных им залов, в данном случае оперной сцены «Ла Скала». Впоследствии за данную работу я был награжден Национальной премией Showtex Awards 2007 в области звукорежиссуры.
Какие изменения в технологиях звукозаписи и звукорежиссуры вы считаете наиболее значимыми?
Большим прорывом в сфере звукорежиссуры стало появление сервисов с использованием искусственного интеллекта. Это относится к таким технологиям, как создание новых звуков, которые до сих пор было невозможно получить каким-либо известным путем. А появление новых технологий в производстве софта стало приближать нас к звучанию культовых аналоговых приборов. Современные технологии позволяют получить звучание путем снятия звуковых отпечатков с аналоговых приборов и в последующем повторения их в цифровых версиях. Многие производители плагинов достигли потрясающих результатов в этом направлении.
Повлиял ли искусственный интеллект на вашу работу и как?
На сегодняшний день я могу интегрировать в свое звучание треков различные элементы, которые имитируют самые известные микшерные консоли и другие аналоговые приборы. Это также касается моделирования звучания микрофонов и помещений. К примеру, имея определенное количество таких «плагинов», возможно имитировать и повторять записи оркестров или инструментов в известных на весь мир студиях. На основе этой информации в настоящее время даже бюджетным студиям доступны технологии, позволяющие повторять и имитировать звучание больших симфонических оркестров.
В вашем опыте уже есть успешные примеры работы с искусственным интеллектом?
Недавно я провел эксперимент, чтобы понять и оценить возможности применения технологий искусственного интеллекта в своей работе. Для этого я использовал два музыкальных трека, в которых за основу был взят вокал, исполняемый живыми певцами. Бэк-вокалы были смоделированы при помощи искусственного интеллекта, и получилось так, что я использовал несколько мужских и женских голосов на основе настоящего вокалиста. Качество исполнения было настолько впечатляющим для меня, что после проведения эксперимента среди моих друзей-музыкантов никто не смог определить, как были созданы эти вокальные партии. По качеству моделирования получилось настолько хорошо, что вряд ли хоть один звукорежиссер смог бы распознать, были ли они записаны живыми исполнителями или созданы искусственным интеллектом.
То есть получается, что в скором будущем ИИ сможет заменить живых вокалистов?
Это не совсем так, потому что каждый живой вокалист обладает уникальной манерой исполнения, имеет свой ритмический рисунок, манеру и характерные акценты. Поэтому искусственный интеллект, основанный на основе чьего-то вокала, способен создать модель, которая будет очень близка к оригинальному живому голосу. Однако при создании модели с нуля необходимо учесть, что только человек может описать специфику вокального исполнения голосом в различных стилях, с учетом различных приемов пения и манеры пения. Без вмешательства профессионального специалиста искусственный интеллект пока не способен сгенерировать такую модель вокала, которая была бы неотличима от живого исполнения.
А как насчет звукорежиссеров? Сможет ли в будущем искусственный интеллект полностью заменить звукорежиссеров?
Вероятно, в самых простых задачах, связанных с телевидением или радиопрограммами, где нет необходимости в художественном подходе, где присутствует монотонное выступление человека на фоне музыки, искусственный интеллект может справиться. Но как только речь заходит о серьезных музыкальных произведениях, наступает момент, когда необходимо профессиональное участие звукорежиссера. Здесь опыт и самобытное видение становятся крайне важными, так как только он может определить, когда и какие инструменты должны превалировать или играть второстепенную роль. Только опытный звукорежиссер может понять, как музыка в кинофильме должна воздействовать на зрителя в определенной сцене.
Искусственный интеллект в настоящее время может быть полезен начинающим звукорежиссерам, например в таком аспекте финального производства, как мастеринг. Многие новички не обладают достаточным опытом, чтобы правильно завершить сведение трека, чтобы он звучал максимально качественно и полностью выражал все задумки авторов музыки.
На данный момент существует по меньшей мере десять сервисов, предоставляющих услуги по созданию мастеринга на основе искусственного интеллекта, который анализирует стиль музыки, насыщенность трека и наличие различных инструментов. Но если говорить о работе профессионального звукорежиссера, который делает микс большого проекта, то на сегодняшний день ни один искусственный интеллект не сможет заменить человека.
Работа звукорежиссера в любом случае остается авторской и аутентичной, так как звукорежиссеры делают свои миксы не только выходящими за рамки канонов звукозаписи, но и вносят свое, неповторимое звучание в производство музыкальных работ.