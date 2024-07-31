«Никто не смог определить, как были созданы эти вокальные партии»: звукорежиссер Олег Чечик про влияние ИИ

Особенно выдающейся для меня стала работа с Монтсеррат Кабалье. Ведь она величайшая певица, которая выступала в самых известных залах мира. В работе с ней, на совместных концертах с Николаем Басковым, для меня было вызовом создавать классическое звучание в залах, не предназначенных для проведения концертов симфонической музыки. Одним из самых сложных был концертный зал «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, с совершенно неприемлемой акустикой зала. На сцене мной были вызвучены каждый инструмент симфонического оркестра и вокалисты. По всему залу работали акустические системы, спрятанные от глаз, которые работали не только на зрителей, но и на исполнителей, создавая правильную акустику известных им залов, в данном случае оперной сцены «Ла Скала». Впоследствии за данную работу я был награжден Национальной премией Showtex Awards 2007 в области звукорежиссуры.