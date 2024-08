Как придумать текст для песни: научитесь сочинять с рифмами и без

Серьезно, кто придумал, что бесконечная долбежка одной и той же фразы — это круто? И ладно бы аранжировка была какая-то космическая, но нет же! На фоне звучит только трэп-перкуссия, причем самая простенькая из всех возможных. Да, строчка «Ooh, Look What You Made Me Do, Look What You Made Me Do» будет крутиться в голове всю оставшуюся жизнь. Да, она завирусилась в соцсетях и породила кучу мемов. Конечная цель достигнута. Но приятно ли слушать подобное? Тот еще вопрос. Не поэзия высшей пробы уж точно.