Как придумать текст для песни: научитесь сочинять с рифмами и без

Мы привыкли к артистам-многостаночникам. К тем, кто и лирику, и музыку прекрасную пишет. Швец, жнец, на дуде игрец, а еще немножко поэт. Возможно, сейчас прозвучит непопулярное мнение, но далеко не каждый человек одинаково хорош во всем. Можно быть замечательным композитором, но посредственным текстовиком. И наоборот. А кто-то не умеет ни того ни другого. Но что, если на руках есть готовый музыкальный материал, а лирика никак не идет на ум? Тогда наша новая статья — для вас. Научим сочинять все что угодно. Хоть с рифмами, хоть без.