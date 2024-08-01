Как придумать текст для песни: научитесь сочинять с рифмами и без

Мы привыкли к артистам-многостаночникам. К тем, кто и лирику, и музыку прекрасную пишет. Швец, жнец, на дуде игрец, а еще немножко поэт. Возможно, сейчас прозвучит непопулярное мнение, но далеко не каждый человек одинаково хорош во всем. Можно быть замечательным композитором, но посредственным текстовиком. И наоборот. А кто-то не умеет ни того ни другого. Но что, если на руках есть готовый музыкальный материал, а лирика никак не идет на ум? Тогда наша новая статья — для вас. Научим сочинять все что угодно. Хоть с рифмами, хоть без.
Подготовительная работа
Прежде чем придумать свое, надо изучить чужое. Это золотое правило, и оно действует всегда. Включите несколько любимых песен подряд и проанализируйте. Как исполнитель играет с метафорами? Как рифмует слоги? Что хочет донести до слушателя? Разбирать лирику — все равно что писать сочинение по литературе. Можно вынести много всего полезного, но для этого надо копнуть чуть глубже.
Рекомендуем взять за образец песни групп «Ария», Lumen и «Аквариум». На случай, если нужна действительно качественная рок-поэзия. Высоцкий и Окуджава — птицы более высокого полета в плане словесности, но их и скопировать сложнее. Впрочем, некоторые трюки можно почерпнуть и в поп-репертуаре. Например, у МакSим, «Тату» и других гигантов индустрии. Ну, а коль уровень английского позволяет, предлагаем взять за основу песни Майкла Джексона и The Beatles. В общем, все зависит от вашей конечной цели.
И вот тут-то мы подбираемся ко второму важному пункту: жанр трека. Помните, что на рок-композиции распространяются одни законы, а на поп-бэнгеры — совершенно другие. То же самое касается и бардовского репертуара.
Кстати, в стриминговом сервисе Звук можно послушать все культовые хиты и насладиться красотой языка. Причем любого. И даже почитать текст. Для этого достаточно нажать на соответствующую иконку в плеере. Уверены, так вы куда быстрее создадите собственный шедевр.
Как научиться писать текст для трека: пошаговая инструкция
Легко сказать — трудно сделать! Да, мы читаем ваши мысли с ходу. И поэтому собрали несколько практических советов по написанию лирики. Они, конечно, не сделают из вас второго Александра Сергеевича Пушкина, но жизнь точно облегчат.
Меняйте схемы рифмовки
«Попридержите коней! Я даже не знаю, как правильно рифмовать строки. Какие уж тут эксперименты?» Наверняка многие из вас об этом подумали. Но не переживайте: на помощь всегда готовы прийти уроки литературы.
Итак, перечислим основные виды рифм:
- Перекрестная. Первая строчка сочетается с третьей, а вторая — с четвертой. Почитайте стихотворение Лермонтова «Кинжал» для примера.
- Парная. Две строчки подряд рифмуются между собой. Совсем как у Николая Алексеевича Некрасова в «Несжатой полосе».
- Опоясывающая. Чем-то похожа на парную, но с большими вариациями. Скажем, вступительная строфа дополняет заключительную, а промежуточные — друг друга. Можно взять за образец басню Крылова «Стрекоза и Муравей».
Главное в искусстве стихосложения — добиться гармоничного построения четверостиший. Чтобы все по фэншуй было — и ритмически, и фонетически. Причем рифмовать можно как дословно («любовь», «кровь», «бровь»), так и приблизительно. Например, ориентироваться только на звучание последних двух слогов и так далее.
Поздравляем! Вы только что поняли, как создаются поэмы. Но важно учесть один нюанс: песня — это не стихотворение. Тут допускаются вольности и в плане ритма, и в плане рифм. Нет, мы не призываем халтурить и складывать слоги как бог на душу положит. Но экспериментировать можно и нужно. Иначе трек начнет звучать достаточно однотипно.
Возьмем в качестве примера «Ночь короче дня» в исполнении все той же «Арии». Куплет здесь построен по принципу перекрестной рифмовки. На схеме его можно изобразить как ABAB.
Пускай я должен испытать муки ада
Пускай толпа на казнь бежит со всех ног
Мне крики ненависти станут наградой
Я буду в смертный час не одинок.
А вот в припеве поэтесса Маргарита Пушкина (не родственница «солнца русской поэзии») решила применить блюзовый прием. Короче говоря, повторила вступительную фразу дважды, а все остальное зарифмовала.
Ночь короче дня, день убьет меня
Мир иллюзий в нем сгорает
Ночь короче дня, день убьет меня
Все живое исчезает, как и я…
Заметьте: вторая и четвертая строчка прекрасно сочетаются друг с другом, пока не появляется добавка в виде «как и я». Зачем портить ритмику повествования? Вот тут-то в дело и вступает драматургия. Технически рудимент действительно никуда не годится. Но с точки зрения эмоциональности ход очень козырный. Особенно хорошо звучит в исполнении Кипелова. Настоящий катарсис!
Вообще говоря, закольцованные фразы — так называемые хуки — довольно часто используются в песнях. Особенно это актуально для поп-музыки. Но злоупотреблять этим приемом не стоит. Есть разница между дублированием строчки в припеве и непрерывным повтором одного и того же. Во втором случае трек, может быть, и лучше запоминается, но рискует начать раздражать. В этом суть нашего следующего совета.
Избегайте часто используемых фраз
Вспомним композицию Look What You Made Me Do от Тейлор Свифт. Надо сказать, трек в целом хорош — и музыкально, и лирически. Бит качает, аранжировка впечатляет, да и текст не такой уж тривиальный. Тем не менее без спорных решений тут не обошлось. И, как назло, больше всего от них пострадал припев.
Серьезно, кто придумал, что бесконечная долбежка одной и той же фразы — это круто? И ладно бы аранжировка была какая-то космическая, но нет же! На фоне звучит только трэп-перкуссия, причем самая простенькая из всех возможных. Да, строчка «Ooh, Look What You Made Me Do, Look What You Made Me Do» будет крутиться в голове всю оставшуюся жизнь. Да, она завирусилась в соцсетях и породила кучу мемов. Конечная цель достигнута. Но приятно ли слушать подобное? Тот еще вопрос. Не поэзия высшей пробы уж точно.
Поймите нас правильно: Тейлор — прекрасный лирицист, и у нее полно треков с отличными припевами. Но здесь вышло неудачно.
Продюсеры будто сами поняли, что получилось слишком «под TikTok», и разбавили финальный хук любопытными синтами, похожими на звук тикающей бомбы. Такое решение даже гитарист Тим Хенсон из группы Polyphia оценил. А он совершенно не переносит Look What You Made Me Do. Ни на йоту.
Еще один нелепый трек, построенный на одних лишь повторах, — это Gucci Gang авторства рэпера Лил Пампа. Одного только вступления достаточно, чтобы разум покинул бренную плоть, а уши свернулись в трубочку.
В общем, если хочется тавтологии, стоит хотя бы обыграть ее музыкально. Например, использовать так называемый дроп-припев с замедлением темпа. Как в хите Bang Bang Bang от именитого корейского бойз-бэнда Big Bang. Небезызвестный Bad Guy в исполнении Билли Айлиш тоже изобилует похожими приемами. Слов в припеве практически нет, но деликатный танцевальный бит с продуманной синтмелодией компенсирует это.
А вот вам еще несколько трюков, как сделать повторы эффектными. Можно добавить их в самый конец песни, как у Lumen в «Не зову». Или приукрасить двойным припевом, что работает в случае Xdinary Heroes и их разрывного бэнгера Hair Cut. Наконец, можно нащупать отличный грув, написать необычный бит и поэкспериментировать с подачей хука.
Ориентируйтесь на звучание полученных строк
Бывает так, что текст странно выглядит на бумаге, но замечательно сочетается с песней. Поэтому даже если лирика показалась вам нескладной, не торопитесь вносить правки. Возьмем за образец одну из недавних песен группы «Мумий Тролль».
Здравствуйте, призраки завтра, со мной так все время нельзя
Для героев фатальность безнадежно смешна
Здесь большая игра, пленных не брали в расчет
Женщина, твой ядовитый укус — роковой.
Тут есть рифма, но совершенно неочевидная. Поэты бы придрались. Однако если положить эти строки на музыку и подобрать подходящий ритм, то результат превзойдет все ожидания. О чем и свидетельствует трек с говорящим названием «Здравствуйте, призраки завтра». К слову, песня прозвучала в сериале «Вампиры средней полосы» и, на наш взгляд, прекрасно его дополнила.
Еще один непревзойденный гений ассоциативной поэзии — это Хелависа. Фронтвумен фолк-коллектива «Мельница» обожает нестандартные эпитеты и метафоры. Без музыкального сопровождения они кажутся слишком заумными и вычурными. Но стоит прозвучать первым аккордам… Не красота ли?
Воздержитесь от местоимений
«Он», «Она», «У нее», «У него» — все эти словечки очень упрощают ваш репертуар. Мы не призываем совсем отказаться от местоимений, но если есть возможность их заменить — делайте это. Например, используйте метафору. У той же Тейлор Свифт полно причудливых иносказательных описаний. Иногда даже названия песен им соответствуют: The Smallest Man Who Ever Lived, American Boy, Girl at Home, Miss Americana & The Heartbreak Prince.
Не получается придумать что-то красивое? Тогда имя лирического героя вам в помощь. Достаточно вспомнить трек Jolene авторства легендарной Долли Партон. Или Roy Rogers от Кейси Масгрейвс. Да и вообще, у кантри-артистов можно многому научиться. Они превосходные текстовики.
Если говорить о русскоязычных авторах, то советуем послушать хит «Гагарин» авторства группы «Ундервуд». Строчка в припеве — то, ради чего мы здесь собрались. Вроде достаточно просто все, а как цепляет! Кроме того, настоятельно рекомендуем почитать лирику Александра Розенбаума и рэпера pyrokinesis. Там есть все: и цветистые метафоры, и грамотное использование местоимений. К слову, рэп — это почти те же самые стихи, только уложенные в бит. Ловите инструкцию, как вообразить себя Эминемом на баттле.
Эмоциональная глубина — это важно
Но ничто не будет иметь значения, если песня написана без души. Прежде чем хвататься за перо, как следует подумайте: в чем смысл вашей нетленки? Хотите спеть о политике? О любви? О каком-нибудь неординарном случае из жизни? О путешествии? На самом деле, простор для творчества огромен. Сочинить песню — все равно что рассказать историю в книге. Хороший текст отличается плавным повествованием, но при этом имеет начало и конец. Иными словами, в голове у слушателя должна сформироваться четкая картина происходящего. Если вы сами не можете понять, о чем пишете, то все остальные — и подавно.
Однако бывает и так, что на ум совсем ничего не идет. Как ни старайся. Вдохновение — дело тонкое. Как раз для таких случаев мы и собрали список самых распространенных тем для творчества. Расшевелите внутреннюю музу!
Про что можно написать песню
На этот вопрос ответить достаточно легко. Чаще всего музыканты пишут о любви. В разных ее проявлениях. Нравится вам или нет, но это факт. Процитируем Архитектора из сиквела «Матрицы» для красного словца.
Любовь… Квинтэссенция человеческих иллюзий, живительный источник вашей великой силы и вашей великой слабости.
Архитектор
вымышленный персонаж трилогии Вачовски.
О всепоглощающем чувстве было написано много прекрасных стихов и песен. Какие-то из них удачные, какие-то — не очень, но практически каждый артист по-своему высказался. Тема заезженная, но кто знает: может быть, вы раскроете ее с новой стороны?
Идеи для песен о любви
И снова мы упоминаем Тейлор Свифт. Вы, наверное, думаете, что все ради хайпа, но нет. Просто поп-звезда из Нашвилла умеет писать о любви как никто другой. В конце концов, многие фанаты обожают Тейлор не за музыку, а за ее умение рассказывать истории. Помните, о чем мы говорили совсем недавно? Нет повествования — нет и нормальной лирики. London Boy, Delicate, End Game, Maroon, Beautiful Eyes, cardigan — лишь малая часть треков с замечательными любовными эпитетами. Конечно, так владеть языком, как это делает Тейлор, не каждый сможет. Но за основу ее приемы взять стоит.
Среди отечественных нетленок особенно выделяется «Вечная любовь». Оригинал принадлежит перу французского шансонье Шарля Азнавура. Более пронзительные строки о любви еще поискать надо. Из современного советуем послушать «Глаза (прилипли)» от ныне почившего дуэта «Комсомольск».
Идеи песни о расставании
«Ох, наверное, опять бывшего грязью поливать надо», — подумаете вы. И будете совершенно неправы. Потому что далеко не всегда прекращение отношений выражается столь агрессивно. Порой встречается и более деликатная лирика. Даже местами печальная.
Например, хит Сергея Лазарева «Снег в океане» и близко не повествует об измене или предательстве. Тут скорее констатация факта: «Я в глазах твоих видел снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем». У певицы МакSим тоже красиво получилось сказать о расставании: «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног…» В общем, долго лирическая героиня бежала за своим избранником, чтобы заявить, как он ей безразличен. Все по канонам «Обыкновенного чуда».
Умение взглянуть на ситуацию под другим углом — вот что выгодно отличает хорошего поэта от посредственного. В век, когда песен о любви написано больше, чем существует людей на Земле, нестандартно мыслить очень важно.
Однако всегда есть что-то среднее между пылкой влюбленностью и разбитым сердцем. И это «что-то» — песни о взаимоотношениях. О хорошем и о плохом. О совместных фотографиях, семейных моментах и радостях. А еще — о недопониманиях и обидах. В общем, о быте. Отличный пример такой работы — это песня «Друзья» группы Lumen. Стоит вспомнить и трек «Когда твоя девушка больна» авторства «Кино».
Однако приз за оригинальность достается инди-артистке Зине Иве. В своем EP «Хорошие перемены» она не просто воспела семейную жизнь, но сделала это со здоровой долей иронии. Тексты о прохождении этапов материнства заказывали?
Что самое сложное в написании авторских песен
Идея, идея и еще раз идея. С одной стороны, «песен, еще не написанных, сколько…», а с другой — в эпоху бешеной интернет-конкуренции становится все труднее придумать что-то новое. Поэтому современные мастера изящной словесности вечно балансируют на грани. Слишком примитивная лирика — плохо, научный трактат в стихах — тоже не есть хорошо. В отдельной статье мы разобрали топ упражнений для сонграйтеров. Пусть креативное мышление никогда не покидает вас!
Впрочем, одними поэтическими изысками сыт не будешь. Надо еще и музыку отличную уметь сочинять. Если мелодия посредственная, то даже самый глубокомысленный текст не спасет. По крайней мере, в долгосрочной перспективе. Но не переживайте: у нас есть шпаргалка и на этот случай. Теперь вы научитесь не только тексты писать, но и композитором заделаетесь. Замечательно, правда?
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