Tokio Hotel, Simple Plan и другие примут участие в поп-панк-кавер-альбоме Disney

Киностудия Disney объявила, что в скором времени выйдет альбом A Whole New Sound. В него войдут кавера на известные песни из проектов компании. Участие в записи приняли различные поп-панк-коллективы.

Источник: Звук

Среди них — Yellowcard, New Found Glory, Simple Plan, Meet Me @ The Altar, Tokio Hotel, Bowling For Soup, Magnolia Park и другие. Так выглядит полный треклист:

New Found Glory — Part Of Your World





Mayday Parade — Remember Me





Simple Plan — Can You Feel The Love Tonight





Magnolia Park — I2I





Yellowcard — A Whole New World





We The Kings — Go The Distance





Plain White T"s — Surface Pressure





Meet Me & The Altar — You’ve Got A Friend In Me





Boys Like Girls — You’ll Be In My Heart





Tokio Hotel — Colors Of The Wind





LØLØ — Let It Go





Bowling For Soup — Friend Like Me





Как сообщает NME, премьера лонгплея запланирована на 6 сентября.