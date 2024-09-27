Двойной юбилей: вспоминаем Аврил Лавин и ее легендарный альбом Under My Skin

Трудно представить, но в 2024 году канадская принцесса поп-панка отмечает 40 лет. Неужели это та самая девчонка, которая носила галстуки и каталась на скейте в далеком 2002-м? Впрочем, возраст для Аврил Лавин — не помеха. Как герой песни Sk8er Boy все еще «отжигает на MTV», так и наша звезда по-прежнему эксплуатирует дерзкий рокерский стиль. Эликсир молодости? Не, не слышали. Но мы бы хотели отдать должное альбому Under My Skin. Многие до сих пор считают его самым «зрелым и взрослым» в карьере Лавин. А ведь лонгплею уже пара десятков лет от роду! Да-да, вот и еще одна круглая дата подоспела. Отличный повод для нового материала.
Небольшая справка для тех, кто в танке: Аврил Рамона Лавин появилась на свет 27 сентября 1984 года в небольшом канадском городке Белвилле. Когда девчушке исполнилось пять, она вместе с родителями переехала в Напани — такое же Богом забытое место. В песне My World артистка очень емко описала свое детство: «Выросла в городке на 5 тысяч населения». Впрочем, провинциальное прошлое ничуть не помешало Лавин заключить контракт с лейблом на миллионы долларов. Вот что значит выступать на одной сцене с Шанайей Твейн и иметь поддерживающую семью! Насчет последнего мы ничуть не лукавим. Папа даже не пожалел денег на студию для своей дочурки.
Tim Roney/Getty Images.
Дальше — статус суперзвезды и жизнь-мечта. Дебютный альбом Аврил Let Go стал самым продаваемым в США, а впоследствии и вовсе разошелся по миру тиражом в 16 миллионов копий. Результаты космические, правда? Особенно для 18-летней пацанки-скейтбордистки. Но Аврил выделялась не только своим нетрадиционным для поп-сцены амплуа. Драйвовые песни с панковским настроем и наивная, но душевная лирика — вот что находило отклик в сердцах подростков.
Однако мисс Лавин не была бы собой без постоянных экспериментов. Совсем скоро ей стало тесно в галстуках и майках-алкоголичках. Душа захотела чего-то более серьезного. Так обаятельная хулиганка превратилась в черного лебедя. Мы не шутим: певица буквально подсела на темные пачки и корсеты. Вместе с сценическим образом сменились и продюсеры. Так, большую часть Under My Skin Аврил написала совместно с Ша́нталь Кре́вязюк — признанной звездой канадского альт-рока. Дебютный лонгплей Шанталь Under These Rocks and Stones показал отличные результаты в свое время. На родине — уж точно. Послушайте как-нибудь на досуге. Параллели с нашим знакомым лонгплеем очевидны. Разве что Under My Skin вышел чуток потяжелее.
Кстати, вы когда-нибудь задумывались, почему у альбома такое название? «Под моей кожей». Правильно, Аврил Лавин просто разоткровенничалась. Решила поведать о своих тайных страхах. Боль и страдания как центральная тема пластинки. Депрессивно-готические образы — туда же. Прием не новый, но эффектный. Как раз накануне выстрелила группа Evanescence со своим дебютником Fallen. Душераздирающие тексты, мрачные клипы, фронтвумен Эми Ли с холодным макияжем и подчеркнуто нуарными нарядами… Не коллектив, а воплощение экзистенциального кризиса!
В общем, интерес к готик-року снова возродился, и Аврил умело этим воспользовалась. Она знала, что сравнений с коллегами по цеху ей не избежать, поэтому сделала ход конем. А именно — позвала на запись Бена Муди, того самого основателя Evanescence. На выходе получилась Nobody’s Home.
Приглашенный рокер выполнил свою работу на все сто. Слушаешь песню, и на глаза невольно наворачиваются слезы. Ведь Лавин поет от имени бездомной девочки, которая уже давно потеряла своих близких… и дом. Героиня скитается по миру, пытаясь хоть немного заработать, но так и остается у разбитого корыта — никому не нужная и отвергнутая. Да уж, готика как она есть. Ни единого светлого пятна. Пронзительные струнные еще больше угнетают.
История создания Nobody’s Home — тайна, покрытая мраком. По одной версии, Аврил изобразила свое альтер эго. Показала собственное будущее в случае краха музыкальной карьеры. С другой стороны, есть предположение, что певица «утратила связь с подругой детства». Легенда гласит, что девушки были будто из разных миров: одной доставалось все, а другая лишь валандалась по городу без определенной цели. Как только Лавин стала известной, ее загадочная подруга окончательно провалилась в небытие. Кстати, в клипе на Nobody’s Home можно наблюдать похожую сцену! Но это не более чем конспирация. Что-то вроде баек о Мелиссе Ванделле.
И все же Under My Skin — не только про печаль и безысходность. Позитивные моменты там тоже имеются. Например, альт-рок-номер Who Knows призывает жить сегодняшним днем. В How Does It Feel Аврил ощущает себя «песчинкой в этом огромном мире» и задается философскими вопросами. «Настолько ли люди разные, что не могут понять друг друга?» — размышляет артистка в припеве. В конце концов вывод напрашивается сам собой: да, мир многогранен, однако бояться его не стоит.
Dimitrios Kambouris/Getty Images.
Поп-панк-бэнгер He Wasn’t тоже грустным не назовешь. Девушка разочаровалась в своем кавалере, но подает это в шуточной и даже несколько легкомысленной манере: «Ну и пусть. Он все равно не мой типаж».
А где-то между любовными одами, прибаутками и рефлексией притаилась самая личная песня Лавин. В Slipped Away исполнительница тоскует по своему умершему дедушке. Она в кои-то веки кажется по-настоящему уязвимой. Грустные фортепианные аккорды звучат как мольбы — бессмысленные и беспощадные. Ведь что ни делай, близкого человека не вернуть.
Как ни парадоксально, наш обзор венчает «трек-открывашка» — Take Me Away. Единственная песня в альбоме, которую написал Эван Тобенфельд. Этот человек подыгрывал Аврил на гитаре с 2002 по 2004 год, да и в 2011-м тоже. Кроме того, музыкант успел поработать в благотворительном фонде The Avril Lavigne Foundation. И даже сольный альбом выпустил. Такие пироги.
Но мы тут ради Аврил Лавин собрались, верно? Так давайте почтим ее наследие в стриминге Звук. Вся дискография артистки как на ладони, да еще и в превосходном качестве. Попробуйте: Under My Skin тут звучит особенно потрясающе.
К слову, наша обаятельная канадка еще и в кино засветилась. Советуем запустить Окко и посмотреть проекты с любимой певицей на домашнем экране. Фильм «Паства» уж точно заслуживает внимания, хотя Аврил там не на первом плане. Наконец, немного о еде… Чтобы живот не сводило, стоит вовремя воспользоваться доставкой сервиса Самокат. Там есть очень много вкусных блюд. «Нация фастфуда» во главе с Лавин отдыхает! В общем, меньше слов — больше дела. Забирайте подписку «СберПрайм» по ссылке ниже и наслаждайтесь жизнью. Бонусов много, скидок — тоже. Заодно и кешбэк вам причитается.