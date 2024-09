Двойной юбилей: вспоминаем Аврил Лавин и ее легендарный альбом Under My Skin

Однако мисс Лавин не была бы собой без постоянных экспериментов. Совсем скоро ей стало тесно в галстуках и майках-алкоголичках. Душа захотела чего-то более серьезного. Так обаятельная хулиганка превратилась в черного лебедя. Мы не шутим: певица буквально подсела на темные пачки и корсеты. Вместе с сценическим образом сменились и продюсеры. Так, большую часть Under My Skin Аврил написала совместно с Ша́нталь Кре́вязюк — признанной звездой канадского альт-рока. Дебютный лонгплей Шанталь Under These Rocks and Stones показал отличные результаты в свое время. На родине — уж точно. Послушайте как-нибудь на досуге. Параллели с нашим знакомым лонгплеем очевидны. Разве что Under My Skin вышел чуток потяжелее.