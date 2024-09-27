Двойной юбилей: вспоминаем Аврил Лавин и ее легендарный альбом Under My Skin

Трудно представить, но в 2024 году канадская принцесса поп-панка отмечает 40 лет. Неужели это та самая девчонка, которая носила галстуки и каталась на скейте в далеком 2002-м? Впрочем, возраст для Аврил Лавин — не помеха. Как герой песни Sk8er Boy все еще «отжигает на MTV», так и наша звезда по-прежнему эксплуатирует дерзкий рокерский стиль. Эликсир молодости? Не, не слышали. Но мы бы хотели отдать должное альбому Under My Skin. Многие до сих пор считают его самым «зрелым и взрослым» в карьере Лавин. А ведь лонгплею уже пара десятков лет от роду! Да-да, вот и еще одна круглая дата подоспела. Отличный повод для нового материала.