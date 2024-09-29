В Канаде скончался казахстанский композитор Адиль Бестыбаев

«Скорбная весть пришла из Канады. Умер наш друг и брат Адиль. Эх Адиль, я так и не дождался от тебя диска Bee Gees, который ты мне приготовил и ждал оказии, чтобы передать. Теперь мы с тобой не напишем, как прежде в 80-е и 90-е, песен (…) Прощай, брат. Ты достойно жил и творил. Твое наследие с нами», — говорится в прощальном посте.