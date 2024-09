В Канаде скончался казахстанский композитор Адиль Бестыбаев

Оркестровые сочинения Бестыбаева неоднократно исполнялись в рамках Международного музыкального фестиваля «Концерты на Родине». Также он написал ряд произведений для духового оркестра, которые были изданы в Австрии. Особо известные произведения: «Голос Азии» (Voice of Asia), «Сoncert on the monogramm B.Es.T», «Great Moghul», симфония «Idee Fixe», Музыка для флейты, ударной установки и струнного оркестра «Ниагара», Фантазия на тему Жаяу Мусы «Ак сиса», Вариации для фортепиано на тему казахской народной песни «Камажай» и другие.