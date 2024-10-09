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Хабаровские пассажиры ещё не скоро смогут пользоваться интернетом в самолётах

Точки Wi-Fi на воздушных бортах пока не получается оборудовать из-за санкций.

Источник: Freepik

В Минтрансе России сообщили, что в ближайшее время доступ к интернету на бортах самолётов не появится. В ведомстве пояснили, что размещение точек Wi-Fi невозможно из-за санкций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».

В сентябре гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что точки доступа Wi-Fi могут появиться в российских самолетах в 2027—2028 годах.

Минтранс России прорабатывал предложения по обеспечению доступа пассажиров самолетов к высокоскоростному интернету, но вынужден был признать, что в ближайшее время сделать это невозможно.

Для обеспечения пассажиров в полете интернетом необходимо установить сложную и дорогостоящую систему спутниковой связи, которые производят за рубежом.

— Установка этого оборудования возможна только при наличии пакета документации, разработанного организацией, имеющей одобрение Федеральных авиационных правил, что затрудняется в связи с отсутствием доступа к документации производителя воздушного судна. Помимо этого, для доступа в интернет потребуется договор с провайдером спутниковой связи, однако данные услуги в сфере авиации в основном предоставляются зарубежными провайдерами, — уточнили в ведомстве.

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