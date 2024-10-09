Хабаровские пассажиры ещё не скоро смогут пользоваться интернетом в самолётах

— Установка этого оборудования возможна только при наличии пакета документации, разработанного организацией, имеющей одобрение Федеральных авиационных правил, что затрудняется в связи с отсутствием доступа к документации производителя воздушного судна. Помимо этого, для доступа в интернет потребуется договор с провайдером спутниковой связи, однако данные услуги в сфере авиации в основном предоставляются зарубежными провайдерами, — уточнили в ведомстве.