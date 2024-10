«Как корабль назовешь…»: как придумать название для музыкальной группы

Большинство известных групп питают нездоровую любовь к артиклю the. The Beatles, The Hives, The Doors, The Killers, The Cure… И так до бесконечности. Очень хочется последовать примеру легенд, не так ли? Глядишь, волшебная англоязычная приставка сразу на вершину мира вознесет. Но вот в чем проблема: этих доморощенных «the коллективов» стало слишком много. Потенциальный слушатель на нет изойдет, пока до профиля вашей команды на стриминговых сервисах доберется. Откройте приложение Звук, например. Сколько там групп на the? Тут черт не то что ногу — две ноги сломит.