Нарколог Кизицкий: действие каптагона может длиться до 30 часов

«Это и нарушения поведения, которые проявляются импульсивной агрессией, доходящей до психомоторного возбуждения. Также наблюдается бессонница, токсическое повреждение органов, нарушение работы сердца. Высок риск развития психических расстройств, от легких до тяжелых. Также есть риск присоединения сопутствующих заболеваний, таких как инфекции, вирусные гепатиты и ВИЧ. Если у человека уже сформировалась зависимость, то возможны такие последствия, как нарушение контроля над употреблением наркотика. Частота приема и доза растут очень быстро. Если первые дозы, например, 5 мг в самом начале дают соответствующий эффект, то в короткое время доза может возрасти до 1000 мг, и только такая доза будет давать наркоману то, что ему нужно. В конце концов наркотик станет самым главным в жизни человека», — рассказал врач.