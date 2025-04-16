В РПЦ призвали рассмотреть идею выходного после Пасхи

«Нам не хотелось бы, чтобы этот выходной превратился не в праздник, когда люди вспоминают Воскресение Христово, а когда исключительно съедают еще одну порцию шашлыков. Конечно, любой праздник можно редуцировать до этого. А, так, конечно, по мере того, как наше общество будет осознавать для себя значение праздника Воскресения Христова и понимать, что он не менее значим, чем полюбившийся нам Новый год, или какой-нибудь другой государственный праздник, то, конечно, это движение можно только приветствовать», — заключил представитель РПЦ.