Ответы на кроссворд от 27 мая 2025: интересные факты про Санкт-Петербург

По горизонтали:
1. Нева
Река Нева является одной из самых полноводных рек европейской части России. Она берет начало в Ладожском озере, куда впадает свыше тридцати рек, однако из озера вытекает только Нева.
2. Собор
Исаакиевский собор окутан множеством мистических историй. По легенде, архитектор Монферран получил предсказание, что умрет сразу после завершения проекта. Так и случилось: мастер скончался через месяц после освящения храма. Еще одна легенда связана с династией Романовых. Строительство собора финансировалось из царской казны и длилось довольно долго. Считалось, что с окончанием строительства и снятием строительных лесов закончится и царство Романовых. Леса убрали в 1916 году, а уже в 1917-м произошла революция и свержение императора.
3. Мост
Синий мост через реку Мойку является самым широким мостом в мире. Он был построен в XIX веке по проекту архитектора Гесте и имеет ширину 97,3 метра. Название мост получил после того, как деревянную переправу покрасили в ярко-синий цвет. Этот «мост-невидимка» гармонично вписан в пространство Исаакиевской площади и практически не выделяется на ее фоне.
4. Колонна
Александровская колонна на Дворцовой площади весит 613 тонн и стоит исключительно за счет собственного веса. Она была установлена менее чем за два часа в 1834 году в честь победы России над Наполеоном. Колонна специально сделана выше Вандомской в Париже. Александровская колонна — самый высокий в мире монумент из цельного гранита и третья по высоте монументальная колонна. Ее ствол — самый высокий и тяжелый монолит, установленный вертикально, а также один из крупнейших перемещенных человеком монолитов в истории.
5. Сад
Летний сад в центре Санкт-Петербурга — самый старый сад города, заложенный в 1704 году, всего через год после основания Петербурга. Название связано не с сезоном, а с растениями — летниками, которые высаживали в саду. Позже термин «летний сад» стал противопоставляться зимним садам, которые создавали в закрытых помещениях дворцов. С 1709 года в саду начали строить деревянный Летний дворец и первые фонтаны. Петр I задумывал сад как место фонтанов, деревьев и цветов. Сад был закрыт для широкой публики и посещался только по приглашению императора. Здесь проходили ассамблеи, балы и фейерверки. На ассамблеи допускали женщин, что стало новшеством, но существовали строгие ограничения для людей в серых кафтанах и носителей бород. Считается, что именно тогда появилась традиция «пей до дна» и «штрафной» рюмки водки.
6. Парк
Парк Победы создан на месте Кирпично-пемзового завода № 1, где во время войны находился городской крематорий. По официальным данным здесь сожжено несколько сотен тысяч погибших и умерших ленинградцев, что делает территорию парка крупнейшим местом массовой кремации в истории. Сегодня пруды и газоны парка служат своеобразной братской могилой, а парк называют «второй Пискаревкой». Главные объекты — Пропилеи главного входа, 25-метровый фонтан, Аллея героев с бюстами дважды Героев Советского Союза и Социалистического Труда, памятник «Ротонда», поминальный крест. В 1999 году со дна пруда подняли вагонетку крематория, установленную в 2001-м как памятник. В 2004 году появилась Мемориальная Аллея Памяти, а в 2010-м на месте завода построена христианская мемориальная часовня.
По вертикали:
1. Ночь
Сезон «Белых ночей» в Санкт-Петербурге традиционно начинается 25 мая. К
2. Сфинкс
Хотя Санкт-Петербургу всего 317 лет, его древнейшими памятниками являются египетские сфинксы на Университетской набережной, возраст которых около 3500 лет. Сфинксы из розового гранита были обнаружены в Фивах, у храма Аменхотепа III, и доставлены в Петербург в 1830 году путешественником и академиком А. Н. Муравьевым, который увидел их в Александрии.
3. Метро
Метро Санкт-Петербурга считается самым глубоким в мире. Его туннели проходят на глубине от 70 до 80 метров, а самая глубокая станция, «Адмиралтейская», расположена на глубине около 86 метров.
4. Блокада
Во время блокады Ленинграда ценные здания и скульптуры прятали и маскировали от бомбежек. «Медный всадник» завалили мешками с песком по шею, позолоченные купол Исаакиевского собора и шпиль Петропавловской крепости закрасили серой краской, а шпиль Адмиралтейства укрыли специальным чехлом.
5. Росси
Улица Зодчего Росси в Санкт-Петербурге, ранее именовавшаяся Театральной, отличается строгим соблюдением античных пропорций. Ее ширина и высота зданий составляют по 22 метра, а длина улицы ровно в десять раз больше — 220 метров. Визуально кажется, что с каждой стороны стоит по одному зданию, однако на самом деле улица состоит из пяти зданий с единым фасадом, выполненных по одному проекту.
Интересные факты о Санкт-Петербурге:
- В 1719 году в Санкт-Петербурге по указу Петра I был открыт первый в России публичный музей — Кунсткамера. Сегодня это крупнейший музей антропологии и этнографии в стране, с коллекцией из более миллиона экспонатов, раскрывающих культуру и историю народов мира. До пожара 1747 года музей хранил множество уникальных предметов, включая трехметровый глобус-планетарий, подаренный Петру I. Его внешняя поверхность представляла карту, а внутреннее пространство — звездное небо с движущимися небесными телами. Глобус был уничтожен в пожаре, но позже восстановлен по металлическому каркасу и сейчас выставлен на четвертом этаже Кунсткамеры. Среди необычных экспонатов — флейта из человеческой кости, созданная шаманом и использовавшаяся в ритуалах для вызова потусторонних сил. В музее также жили «живые экспонаты», например Федор Игнатьев — человек с необычной анатомией, проживший здесь почти 16 лет. В 1718 году Петр I издал указ о сборе «уродов» — людей и животных с необычными особенностями — с обещанием награды и штрафами за сокрытие таких «подарков природы».
- В городской скульптуре Санкт-Петербурга ангелы встречаются чаще всего — их насчитывается более 3000. В городе выделяют трех главных ангелов-хранителей: золотого, серебряного и бронзового. Золотой ангел появился при Екатерине II и венчает шпиль Петропавловского собора, охраняя город от зла. Серебряный ангел стоит на Исаакиевском соборе и благословляет жителей. Бронзовый ангел, расположенный на Александровской колонне на Дворцовой площади, изображен с поверженным змеем и символизирует защиту города.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.