Ответы на кроссворд от 27 мая 2025: интересные факты про Санкт-Петербург

5. Сад

Летний сад в центре Санкт-Петербурга — самый старый сад города, заложенный в 1704 году, всего через год после основания Петербурга. Название связано не с сезоном, а с растениями — летниками, которые высаживали в саду. Позже термин «летний сад» стал противопоставляться зимним садам, которые создавали в закрытых помещениях дворцов. С 1709 года в саду начали строить деревянный Летний дворец и первые фонтаны. Петр I задумывал сад как место фонтанов, деревьев и цветов. Сад был закрыт для широкой публики и посещался только по приглашению императора. Здесь проходили ассамблеи, балы и фейерверки. На ассамблеи допускали женщин, что стало новшеством, но существовали строгие ограничения для людей в серых кафтанах и носителей бород. Считается, что именно тогда появилась традиция «пей до дна» и «штрафной» рюмки водки.