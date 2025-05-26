Решение Верховного суда о приостановке запрета «Талибана»* в РФ вступило в силу

Решение Верховного суда о приостановке запрета деятельности движения «Талибан»* в России вступило в силу. Это следует из ведущегося ФСБ единого реестра организаций, признанных террористическими.
Сообщается, что решение вступило в силу 20 мая.
— Запрет деятельности приостановлен, — говорится в реестре.
Талибы* снова пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как США и прочие западные страны вывели свой военный контингент из страны. Лидеры движения снова установили в государстве жестокие законы и порядки, подавляющее большинство из них было направлено на ограничение прав женщин.
Бизнесмен Анатолий Аронов планирует открыть туристическую фирму «Талибан* Тур» для поездок в Афганистан. Он уточнил, что после исключения «Талибана»* из списка запрещенных в России организаций он принял решение закрепить за собой этот бренд.
Также стало известно, что «Талибан»* увеличит поставки гранатов, изюма, колы и афганских ковров на российский рынок. Товарооборот между Россией и Афганистаном в ближайшее время может превысить три миллиарда долларов.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.