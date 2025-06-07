Маск отреагировал смеющимся смайлом на пост Медведева про его конфликт с Трампом

Позднее Маск резко раскритиковал бюджетную инициативу американского главы, назвав ее «безобразием». Спустя два дня Трамп в ответном заявлении предложил предпринимателю направлять критику лично на главу государства, а не на законодательный акт, отметив, что хотя их отношения прежде были хорошими, будущее сотрудничество остается под вопросом. В ходе этой перепалки Маск заявил о решающей роли своей поддержки на выборах, на что Трамп парировал, что сам попросил бизнесмена «уйти», сославшись на его потерю эффективности.