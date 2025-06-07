Маск отреагировал смеющимся смайлом на пост Медведева про его конфликт с Трампом

Основатель SpaceX Илон Маск с юмором отреагировал на ироничное предложение заместителя председателя совета безопасности Дмитрия Медведева. Тот пошутил о возможности российского посредничества в примирении бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом — якобы в обмен на акции системы искусственных спутников Starlink.
Ранее в своем аккаунте в социальной сети X Медведев в шутливой форме предложил российское посредничество в урегулировании конфликта между Маском и Трампом. Зампред Совбеза отметил, что Москва готова выступить миротворцем «за разумную плату», в качестве которого могут рассматриваться акции Starlink, принадлежащей Маску.
«Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев.
Предприниматель ответил на шутку Медведева минималистично — всего одним смеющимся смайлом.
Напомним, что в последних числах мая Маск завершил свои полномочия руководителя Департамента по оптимизации государственного управления (DOGE). Впоследствии Трамп, как сообщается, интересовался у своих советников, воспринимают ли они «чушью» заявления предпринимателя о возможном сокращении государственных расходов на $1 трлн.
Позже американский президент объявил об отзыве кандидатуры Джареда Айзекмана — выдвинутого Маском — на должность руководителя NASA.
Позднее Маск резко раскритиковал бюджетную инициативу американского главы, назвав ее «безобразием». Спустя два дня Трамп в ответном заявлении предложил предпринимателю направлять критику лично на главу государства, а не на законодательный акт, отметив, что хотя их отношения прежде были хорошими, будущее сотрудничество остается под вопросом. В ходе этой перепалки Маск заявил о решающей роли своей поддержки на выборах, на что Трамп парировал, что сам попросил бизнесмена «уйти», сославшись на его потерю эффективности.
Ранее KP.RU писал, как политолог Малек Дудаков оценивает ситуацию вокруг конфликта Маска и Трампа. По словам эксперта, в Конгрессе развернулась политическая борьба вокруг законопроекта. Дудаков предположил, что если предпринимателю удастся добиться уступок от республиканцев, он, вероятно, сосредоточится на других вопросах.