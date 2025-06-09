Футболисты «Акрона» Дмитриев и Дзюба установили два новых рекорда в РПЛ

Стало известно, как отличились 17- и 36-летний игроки «красно-черных» в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-лиги.
Представители тольяттинского клуба уточнили: Арсений Дмитриев стал самым молодым участником РПЛ. На матч первого тура против столичного «Локомотива» (12+) вышел в возрасте 17 лет и 2 дней.
«Тогда Сеня резво ворвался в игру и создал пару опасных моментов в последние 25 минут встречи», — уточнили в «Акроне».
Также Артем Дзюба забил «самый возрастной гол сезона» в матче против махачкалинского «Динамо» 2 мая (12+).
«На тот момент Артему Сергеевичу было 36 лет и 253 дня. А ведь этот рекорд нападающий точно обновит в новом сезоне в футболке “Акрона”», — уверены представители волжан.
На днях воспитанник «красно-черных» Дмитрий Пестряков забил первый мяч за сборную России до 21 года.
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