Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары США по Ирану фактически нивелировали многолетние дипломатические усилия по развитию мирной ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, Небензя напомнил, что Израиль до сих пор не присоединился к ДНЯО, и к нему не применяется полноценная система проверок МАГАТЭ.