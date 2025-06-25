Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил проект закона о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. Об этом в среду, 25 июня, сообщает представитель президиума иранского парламента Алиреза Салими.
Высший совет национальной безопасности страны теперь должен дать окончательное одобрение этому шагу, передает Reuters.
Ранее председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что иранское правительство хочет прекратить работу с МАГАТЭ из-за политизированной позиции организации.
Также постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары США по Ирану фактически нивелировали многолетние дипломатические усилия по развитию мирной ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, Небензя напомнил, что Израиль до сих пор не присоединился к ДНЯО, и к нему не применяется полноценная система проверок МАГАТЭ.
В ночь на 22 июня американские военные использовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам в Иране. Тогда президент США Дональд Трамп также сообщил об успешной операции ВВС США против трех ядерных объектов в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан.