Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на iPhone

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. Альтернативные магазины не предусмотрены — в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе.