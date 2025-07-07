Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на iPhone

Парламентарии отмечали, что отдельные производители устройств продолжают устанавливать запреты на сторонние приложения, а также ограничивают доступ к некоторым функциям. Прежде всего это касается смартфонов и планшетов Apple.
По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. Альтернативные магазины не предусмотрены — в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе.