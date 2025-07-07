Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон об обязательной предустановке RuStore на iPhone

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий ограничивать установку единого российского магазина приложений RuStore на смартфоны, планшеты и ряд других устройств. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Источник: RuStore

Парламентарии отмечали, что отдельные производители устройств продолжают устанавливать запреты на сторонние приложения, а также ограничивают доступ к некоторым функциям. Прежде всего это касается смартфонов и планшетов Apple.

По умолчанию на iPhone и других гаджетах Apple установлен магазин приложений AppStore от самой компании. Альтернативные магазины не предусмотрены — в большинстве стран поставить сторонние приложения можно только неофициально. Но для отдельных государств сделаны исключения: в частности, Apple пришлось пойти на уступки в Евросоюзе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше