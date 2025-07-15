Сезон, в который никто не верил. Вениамин Кондратьев — о том, как Краснодарский край удержал туристов летом 2025 года

— Курортная сфера в Краснодарском крае — безусловный лидер по привлечению инвестиций. Сегодня в реализации 76 проектов с объемом инвестиций более 860 млрд рублей, они нацелены на развитие инфраструктуры для отдыха и оздоровления. Чтобы поддерживать интерес бизнеса, предлагаем инвесторам ряд преференций. Например, льготу по налогу на имущество на 10 лет при вложении в строительство гостиничного и санаторно-курортного назначения. В целом у нас 210 мер поддержки бизнеса в крае, эта система очень эффективно работает, судя по росту инвестиций. Что касается наиболее своевременных мер поддержки, то, конечно же, направили их на сохранение туристической инфраструктуры в Анапе и Темрюкском районе. Комплекс краевых и федеральных мер рассчитаны на поддержку предприятий, пострадавших в результате разлива нефтепродуктов. Выдаем им микрозаймы с минимальными процентами, приостанавливаем турналог, на правительственном уровне утвердили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Все это должно стабилизировать бизнес, по такому же пути мы пошли в период пандемии, и это дало эффект в виде развития промышленности, санкурсферы и других направлений.