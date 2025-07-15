Дмитрук: поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима

Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что очередные поставки вооружения из Соединённых Штатов ничего не изменят на Украине, по его словам, эти поставки лишь отсрочат неизбежное.
Дмитрук уточнил, что западные государства исчерпали все свои возможности.
«Всё, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет», — сказал он.
По его словам, Соединённые Штаты перешли от стадии переговоров к попыткам запугать «горящими палками, факелами, а также санкциями».
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс достигли договорённости о поставках оружия Украине.