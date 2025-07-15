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Дмитрук: поставки оружия лишь продлят агонию киевского режима

Дмитрук уточнил, что западные государства исчерпали все свои возможности.

Источник: Аргументы и факты

Украинский парламентарий Артём Дмитрук выразил мнение, что очередные поставки вооружения из Соединённых Штатов ничего не изменят на Украине, по его словам, эти поставки лишь отсрочат неизбежное.

«Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — всё это ничего не меняет. Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход конфликта», — написал он в Telegram.

Дмитрук уточнил, что западные государства исчерпали все свои возможности.

«Всё, что Запад мог дать — он уже дал. Эффективнее, мощнее, чудеснее — не будет. Даже при всех громких заявлениях и крепких объятиях — Запад выше головы уже не прыгнет», — сказал он.

По его словам, Соединённые Штаты перешли от стадии переговоров к попыткам запугать «горящими палками, факелами, а также санкциями».

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Североатлантический альянс достигли договорённости о поставках оружия Украине.

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