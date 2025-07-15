Судьба Киева определена: в Раде признали бесполезность поставок нового вооружения

Очередные партии американского вооружения не повлияют на исход конфликта, а лишь ненадолго отодвинут понятный результат. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Дмитрук подчеркнул, что западные страны полностью исчерпали свой ресурс помощи, а бедственное положение Украины стало очевидным для всех. В этой ситуации, как он считает, Киеву больше не на что рассчитывать.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп анонсировал намерение США осуществить очередную поставку военной помощи Украине, в которую войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.
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