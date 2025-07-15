Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судьба Киева определена: в Раде признали бесполезность поставок нового вооружения

Депутат Рады Дмитрук: поставки оружия Киеву никак не повлияют на конфликт.

Источник: Комсомольская правда

Очередные партии американского вооружения не повлияют на исход конфликта, а лишь ненадолго отодвинут понятный результат. Об этом написал депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Поставки оружия, в любом формате — через НАТО, через Европу, в рассрочку, кредит, лизинг, хоть через Amazon — все это ничего не меняет Да, это может продлить агонию режима. Но не изменить стратегический исход конфликта», — сказал нардеп.

Дмитрук подчеркнул, что западные страны полностью исчерпали свой ресурс помощи, а бедственное положение Украины стало очевидным для всех. В этой ситуации, как он считает, Киеву больше не на что рассчитывать.

Ранее глава американской администрации Дональд Трамп анонсировал намерение США осуществить очередную поставку военной помощи Украине, в которую войдут, в частности, ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше