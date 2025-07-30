Turkish Airlines снова не загрузила 33 багажа пассажиров рейса из Антальи

Аэропорт Внуково уведомил пассажиров рейса Turkish Airlines TK-3050, вылетевшего из Антальи 30 июля 2025 года в 23:33, что 33 единицы багажа не были загружены на борт. Об этом пишет ТАСС.
В сообщении в официальном телеграм-канале аэропорта говорится: «Уважаемые пассажиры рейса Turkish Airlines TK-3050 из Антальи! К сожалению, 33 места багажа не попали на ваш рейс».
В Внуково отметили, что авиакомпания уже предпринимает необходимые действия для как можно скорейшей доставки багажа. Планируется отправка багажа рейсом TK-3168 из Антальи 1 августа 2025 года в 01:40.
«Приносим искренние извинения за доставленные неудобства», — добавили в аэропорту.
Ранее произошло задымление шасси при посадке в Анталье у самолета Turkish Airlines.