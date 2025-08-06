Бивень мамонта нашли возле Витебска во время дорожных работ

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Бивень мамонта был обнаружен возле Витебска в ходе проведения дорожных работ, сообщили в среду в Институте истории НАН Беларуси.
«Во время проведения дорожных работ в окрестностях Витебска строители обнаружили уникальную находку — хорошо сохранившийся целый бивень мамонта», — говорится в сообщении.
В институте отметили, что благодаря бережному отношению рабочих к находке артефакт удалось извлечь из земли без повреждений.
По инициативе директора Института истории Вадима Лакизы была достигнута договоренность с руководством Национального исторического музея о передаче палеонтологического экспоната в его фонды.
Сообщается, что бивень пополнит экспозицию нового Национального исторического музея, строительство которого в настоящее время ведется в Минске.
В 2023 году водолазы Гомельского МЧС при исследовании акватории реки Беседь возле деревни Светиловичи в Ветковском районе нашли останки мамонта — хорошо сохранившийся в воде череп и кости.