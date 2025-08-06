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Бивень мамонта нашли возле Витебска во время дорожных работ

Бивень войдет в экспозицию нового Национального исторического музея, который строится в Минске.

Источник: Институт истории НАН Беларуси

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Бивень мамонта был обнаружен возле Витебска в ходе проведения дорожных работ, сообщили в среду в Институте истории НАН Беларуси.

«Во время проведения дорожных работ в окрестностях Витебска строители обнаружили уникальную находку — хорошо сохранившийся целый бивень мамонта», — говорится в сообщении.

В институте отметили, что благодаря бережному отношению рабочих к находке артефакт удалось извлечь из земли без повреждений.

По инициативе директора Института истории Вадима Лакизы была достигнута договоренность с руководством Национального исторического музея о передаче палеонтологического экспоната в его фонды.

Сообщается, что бивень пополнит экспозицию нового Национального исторического музея, строительство которого в настоящее время ведется в Минске.

В 2023 году водолазы Гомельского МЧС при исследовании акватории реки Беседь возле деревни Светиловичи в Ветковском районе нашли останки мамонта — хорошо сохранившийся в воде череп и кости.