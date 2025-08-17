Российская сторона отмечает отсутствие реакции со стороны секретариата ЮНЕСКО на повреждение культурного и исторического наследия в Курской области в результате действий вторгшихся в регион украинских вооружённых формирований. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России, ответственный секретарь российской комиссии по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.
«Уже давно мы не наблюдаем особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вопросам, касающимся РФ. Эта ситуация, к сожалению, не нова — она складывается месяцами и даже годами», — сказал Алимов, отвечая на вопрос о реакции организации на последствия обстрелов Курской области со стороны ВСУ.
Он выразил надежду, что ситуация может измениться после выборов нового генерального директора ЮНЕСКО в конце 2025 года.
Ранее иеромонах Мелетий в беседе с aif.ru заявил, что атаки украинских войск на храмы в Курской области — это самый настоящий сатанизм.