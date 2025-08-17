МИД РФ: ЮНЕСКО не замечает ущерб, нанесённый Украиной в Курской области

«Уже давно мы не наблюдаем особого интереса со стороны секретариата ЮНЕСКО к вопросам, касающимся РФ. Эта ситуация, к сожалению, не нова — она складывается месяцами и даже годами», — сказал Алимов, отвечая на вопрос о реакции организации на последствия обстрелов Курской области со стороны ВСУ.