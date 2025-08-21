В Египте подняли со дна моря статуи затонувшего древнего города

В ходе подводной экспедиции в египетской Александрии ученые извлекли из Средиземного моря древние статуи и прочие артефакты, которые помогают раскрыть историю и причины упадка некогда процветающего города Тонис-Гераклион, сообщает tagesschau.de.
После почти 25-летнего перерыва в египетском порту Александрия были найдены новые археологические объекты, поднятые со дна моря. Всего водолазами было извлечено четыре артефакта.
Как подчеркнул Мохамед Исмаил Халед, руководитель Высшего совета по древностям, это первая подобная экспедиция после 2001 года. Находки были сделаны в рамках проекта по исследованию района затонувшего города Тонис-Гераклион.
Среди находок выделяется гранитная статуя высотой 2,17 метра, лишенная головы и ног, которая в первоначальном виде достигала примерно пяти метров. Кроме того, были найдены фрагменты древнего судна.
Город Тонис-Гераклион был обнаружен в 1990-х годах. По мнению экспертов, он был разрушен землетрясением во II веке до нашей эры и впоследствии затонул. Новейшие находки подтверждают эту версию, так как статуи лишены наиболее уязвимых частей — головы и ступней.
Ранее сообщалось, что на острове Пасхи археологами была обнаружена новая статуя моаи.