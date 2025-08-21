В Египте подняли со дна моря статуи затонувшего древнего города

Город Тонис-Гераклион был обнаружен в 1990-х годах. По мнению экспертов, он был разрушен землетрясением во II веке до нашей эры и впоследствии затонул. Новейшие находки подтверждают эту версию, так как статуи лишены наиболее уязвимых частей — головы и ступней.