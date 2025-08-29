На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке за последние сутки зафиксировано 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сейсмическая активность продолжается в регионе после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля.
Днем ранее ученые зарегистрировали 24 повторных подземных толчка, что свидетельствует о сохранении активности в зоне сейсмического разлома. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и предупреждают о вероятности новых сотрясений.
Кроме того, спасатели напоминают, что в регионе наблюдается активность вулканов Камбальный, Безымянный, Шивелуч и других. Жителям и туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения опасных зон вблизи вулканов.
Ранее вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на высоту 3 км. Шлейф от выброса протянулся на 18 км. В связи с активностью вулкана был введён «оранжевый» код авиационной опасности.