На Камчатке за сутки зафиксировали 14 афтершоков

На Камчатке за последние сутки зафиксировано 14 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сейсмическая активность продолжается в регионе после сильного землетрясения, произошедшего 30 июля.