Поселок Диксон — самый северный населенный пункт Красноярского края — нанесут на цифровую карту

Самый северный поселок Красноярского края — Диксон — будет оцифрован и нанесен на подробную электронную карту.
Работы по аэрофотосъемке территории уже проведены специалистами аэрогеодезического предприятия при поддержке Росреестра.
Как сообщили в региональном управлении ведомства, съемка поселка выполнялась с использованием беспилотных летательных аппаратов. Полученные материалы будут использованы для создания точных цифровых карт и трехмерных моделей местности.
«Проведение этих работ дает новый импульс для развития поселка. Учитывая стратегическую важность Северного морского пути, Диксон будет играть ключевую роль в его развитии», — отметил исполнительный директор филиала ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП» Юрий Гаврюшов.
По данным Росреестра, на сегодняшний день единая электронная картографическая основа по Красноярскому краю создана почти на 88% территории. Оцифровка Диксона станет важным шагом в завершении этого масштабного проекта.