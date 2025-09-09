Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поселок Диксон — самый северный населенный пункт Красноярского края — нанесут на цифровую карту

Самый северный поселок Красноярского края — Диксон — будет оцифрован и нанесен на подробную электронную карту.

Самый северный поселок Красноярского края — Диксон — будет оцифрован и нанесен на подробную электронную карту.

Работы по аэрофотосъемке территории уже проведены специалистами аэрогеодезического предприятия при поддержке Росреестра.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, съемка поселка выполнялась с использованием беспилотных летательных аппаратов. Полученные материалы будут использованы для создания точных цифровых карт и трехмерных моделей местности.

«Проведение этих работ дает новый импульс для развития поселка. Учитывая стратегическую важность Северного морского пути, Диксон будет играть ключевую роль в его развитии», — отметил исполнительный директор филиала ППК «Роскадастр» «Красноярское АГП» Юрий Гаврюшов.

По данным Росреестра, на сегодняшний день единая электронная картографическая основа по Красноярскому краю создана почти на 88% территории. Оцифровка Диксона станет важным шагом в завершении этого масштабного проекта.