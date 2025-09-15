Более 340 тысяч человек поддержали Игоря Кобзева на выборах в Иркутской области

К утру 15 сентября определились ключевые фавориты губернаторской гонки в Иркутской области. Согласно оперативным данным на 04:41, неоспоримое преимущество сохраняет действующий глава региона Игорь Кобзев («Единая Россия»), за которого отдали голоса 60,38% избирателей (340 700 человек).
Со значительным отставанием вторую позицию удерживает кандидат от КПРФ Сергей Левченко, получивший 23,09% (130 267 голосов). Замыкают четверку лидеров Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду» и Виктор Галицков (ЛДПР) с результатами 8,06% и 5,85% соответственно.
Официальные итоги будут подведены областной избирательной комиссией после окончательной обработки всех бюллетеней.
