ЦСКА неожиданно прервал беспроигрышную серию после поражения от «Ростова»

Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги, который состоялся 14 сентября. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ростовской команды.

Единственный гол на 7-й минуте забил полузащитник Константин Кучаев. Ход матча существенно осложнился для армейцев после удаления защитника Милана Гайича на 43-й минуте. На 84-й минуте покинул поле полузащитник Матеус Алвес, также получивший красную карточку.

Это поражение стало для ЦСКА первым в РПЛ с ноября 2024 года, прервав беспрецедентную 21-матчевую беспроигрышную серию клуба.

Напомним, что 1 июня 2025 года в суперфинале Кубка России ЦСКА в серии пенальти одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:3, в девятый раз завоевав этот трофей. Основное время того матча завершилось нулевой ничьей при 57 176 зрителях на «Лужниках».

Позже армейцы одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России 2025 года, завоевав этот трофей в восьмой раз. Чаще ЦСКА Суперкубок выигрывал только петербургский «Зенит» (девять побед).

