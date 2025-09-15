ЦСКА неожиданно прервал беспроигрышную серию после поражения от «Ростова»

Напомним, что 1 июня 2025 года в суперфинале Кубка России ЦСКА в серии пенальти одержал победу над «Ростовом» со счетом 4:3, в девятый раз завоевав этот трофей. Основное время того матча завершилось нулевой ничьей при 57 176 зрителях на «Лужниках».