Медведев призвал обеспечить бесплатный проезд бойцов до врачебной комиссии

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Все участники специальной военной операции должны получить право на бесплатный проезд до места военно-врачебной комиссии и обратно, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
На встрече с фракцией «Единая Россия» в Госдуме он отметил, что важно обеспечить принятие в осеннюю сессию законопроекта, который дает ветеранам СВО право бесплатно получать второе среднее специальное образование.
«Ну и необходимо предоставить всем участникам спецоперации право бесплатного проезда до места военно-врачебной комиссии и обратно. Сейчас такое право имеют только добровольцы», — сказал Медведев.
