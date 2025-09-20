Красноярцам рассказали, в какой ягоде витамина С в два раза больше, чем в лимоне

В период созревания калины специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о пользе этой ягоды. Оказывается, она богата витаминами А, В1, В2, В5, В9, Е, К, РР, а витамина С в ней в два раза больше, чем в лимоне. Всего 100 граммов калины покрывают суточную норму на 119%. Также она богата калием, кальцием, магнием, натрием, фосфором, марганцем и другими элементами.