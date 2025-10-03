Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Шебекина призвала ООН расследовать пытки ее отца со стороны СБУ

Девушка подчеркнула, что действия украинских спецслужб нарушают все международные конвенции и права человека.

Источник: Аргументы и факты

Жительница города Шебекино Анастасия Быкова заявила в интервью РИА Новости о попытках вербовки со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), которые сопровождались угрозами физической расправы над ее отцом. Она обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой провести расследование предполагаемых пыток, примененных к ее отцу украинскими спецслужбами.

В своем рассказе Быкова сообщила, что сотрудники СБУ на протяжении около 90 минут демонстрировали ей посредством видеосвязи избиение ее отца и требовали передать контроль над ее аккаунтом в Telegram, позволяющим администрировать харьковский чат. Кроме того, от нее требовали собирать данные о передвижении российских военных машин.

«Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб. Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения с целью получения доступа к Telegram-каналу и шантажа», — констатировала Быкова.

Девушка акцентировала внимание на том, что методы украинских спецслужб идут вразрез с общепринятыми международными нормами и фундаментальными правами человека.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше