Жительница Шебекина призвала ООН расследовать пытки ее отца со стороны СБУ

В своем рассказе Быкова сообщила, что сотрудники СБУ на протяжении около 90 минут демонстрировали ей посредством видеосвязи избиение ее отца и требовали передать контроль над ее аккаунтом в Telegram, позволяющим администрировать харьковский чат. Кроме того, от нее требовали собирать данные о передвижении российских военных машин.