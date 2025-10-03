Жительница города Шебекино Анастасия Быкова заявила в интервью РИА Новости о попытках вербовки со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), которые сопровождались угрозами физической расправы над ее отцом. Она обратилась к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой провести расследование предполагаемых пыток, примененных к ее отцу украинскими спецслужбами.
В своем рассказе Быкова сообщила, что сотрудники СБУ на протяжении около 90 минут демонстрировали ей посредством видеосвязи избиение ее отца и требовали передать контроль над ее аккаунтом в Telegram, позволяющим администрировать харьковский чат. Кроме того, от нее требовали собирать данные о передвижении российских военных машин.
«Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб. Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения с целью получения доступа к Telegram-каналу и шантажа», — констатировала Быкова.
Девушка акцентировала внимание на том, что методы украинских спецслужб идут вразрез с общепринятыми международными нормами и фундаментальными правами человека.