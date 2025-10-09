Расписание поездов на МЦД-1 изменится по ночам 10−12 октября

«Сегодня вечером изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 5:30 следующего дня на участке от “Савеловской” до “Бескудниково” поезда в обе стороны будут ходить по одному пути. Перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией о пути отправления поезда на табло станции», — говорится в материале.
Также в эти дни на Белорусском направлении после 22:00 возможно увеличение интервалов движения до 30−40 минут, с начала движения до 7:00 — до 15 минут.
На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, после 23:00 — до одного часа, с начала движения до 7:00 — до 15 минут. Часть поездов проследует от/до Лобни.
Кроме того, будет сокращен режим работы поездов «Аэроэкспресс». Для поездок в аэропорт Шереметьево можно воспользоваться автобусами от станции метро «Ховрино» № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D).