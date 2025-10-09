Расписание поездов на МЦД-1 изменится по ночам 10−12 октября

«Сегодня вечером изменится движение поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. После 23:30 четверга, пятницы и субботы до 5:30 следующего дня на участке от “Савеловской” до “Бескудниково” поезда в обе стороны будут ходить по одному пути. Перед выходом на платформу сверяйтесь с информацией о пути отправления поезда на табло станции», — говорится в материале.