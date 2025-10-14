На форуме в Москве резиденты «Сколково» представят передовые разработки для ТЭК

Компания «Роман Эмпайр» покажет роботизированный комплекс «Луноход» для зачистки нефтяных резервуаров водой под сверхвысоким давлением, который позволяет сократить затраты в пять раз и уменьшить время простоев, а компания «Тьюбот» продемонстрирует роботизированный колесный краулер для видеоинспекций трубопроводов диаметром от 190 мм. «Предиктивная сенсорика» представит программно-аппаратный комплекс с уникальным набором сенсоров, которые могут анализировать основные физико-химические параметры масла в промышленном оборудовании.