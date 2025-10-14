На форуме в Москве резиденты «Сколково» представят передовые разработки для ТЭК

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Передовые разработки для топливно-энергетического комплекса, в том числе роботов для трубопроводов, систему автоматического восстановления для поврежденных ЛЭП и программно-аппаратный комплекс для диагностики масла в промышленном оборудовании, представят компании-резиденты фонда «Сколково» (входит в группу ВЭБ.РФ) на Российской энергетической неделе (РЭН). Об этом сообщила пресс-служба фонда.
По информации пресс-службы, в выставочной программе Российской энергетической недели, которая пройдет с 15 по 17 октября в Москве, примут участие 15 компаний. «[Компании-резиденты “Сколково”] представят свои уникальные передовые решения для технологического прогресса в топливно-энергетическом комплексе», — отмечается в сообщении.
Компания «Роман Эмпайр» покажет роботизированный комплекс «Луноход» для зачистки нефтяных резервуаров водой под сверхвысоким давлением, который позволяет сократить затраты в пять раз и уменьшить время простоев, а компания «Тьюбот» продемонстрирует роботизированный колесный краулер для видеоинспекций трубопроводов диаметром от 190 мм. «Предиктивная сенсорика» представит программно-аппаратный комплекс с уникальным набором сенсоров, которые могут анализировать основные физико-химические параметры масла в промышленном оборудовании.
Также на стенде можно будет увидеть системы автоматизации технологических процессов промышленных предприятий группы компаний «Интелка».
Кроме того, будет представлен целый ряд разработок, направленных на цифровизацию и развитие «умной» энергетики. Так, компания «Тринити инжиниринг» продемонстрирует систему автоматического восстановления распределительной электросети, которая определяет место повреждения линии электропередачи и восстанавливает электроснабжение исправных участков. А «Автотрансформатор» — такие решения для электроэнергетики как повышение нагрузочной способности силовых трансформаторов, комплекс контроля состояния масла и систему защиты маслонаполненных трансформаторов от взрыва и пожара.