В Молдове последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием: Синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Прогноз погоды от синоптиков на пятницу, 17 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на завтра, 17 октября. Значит, рассказываем!

Ночью синоптики нам прогнозируют до 9 гралусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на два градуса.

Зато днем потеплеет до +16 градусов, нас ожидает переменная область и без осадков. Неужели «бабье» лето возвращается? Вечером ожидается до 11 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 50%.

Такая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.

Получается, что завтра в стране последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием. В суботту нас ждут дожди, а в ближайшие дни — понижение температуры воздуха до +10 градусов.

