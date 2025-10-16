В Молдове последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием: Синоптики дали неутешительный прогноз погоды

Самое время рассказать о погодке на завтра, 17 октября. Значит, рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют до 9 гралусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на два градуса.
Зато днем потеплеет до +16 градусов, нас ожидает переменная область и без осадков. Неужели «бабье» лето возвращается? Вечером ожидается до 11 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 50%.
Такая погода нас ожидает в ближайшие дни. Фото: соцсети.
Получается, что завтра в стране последний почти жаркий день перед ливнями и похолоданием. В суботту нас ждут дожди, а в ближайшие дни — понижение температуры воздуха до +10 градусов.
