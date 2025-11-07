Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея осуществила пуск ракеты, заявили в японской службе безопасности на море со ссылкой на Минобороны Японии.
«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, в октябре Пхеньян осуществила испытание стратегической крылатой ракеты в Жёлтом море.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР якобы запустила около десяти ракет из установки реактивной системы залпового огня во время поездки шефа Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.