Минобороны Японии: КНДР запустила баллистическую ракету

Японские военные заявили, что Пхеньян мог осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты.

Источник: Аргументы и факты

Северная Корея осуществила пуск ракеты, заявили в японской службе безопасности на море со ссылкой на Минобороны Японии.

«Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея могла осуществить пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в октябре Пхеньян осуществила испытание стратегической крылатой ракеты в Жёлтом море.

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР якобы запустила около десяти ракет из установки реактивной системы залпового огня во время поездки шефа Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей.

