В Иркутской области произошло три пожара из-за короткого замыкания за сутки

За последние 24 часа в Иркутской области произошло пять пожаров, три из которых стали следствием нарушений правил эксплуатации электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области. В Тулуне на улице Виноградова ночью загорелся гараж. Чтобы потушить пламя потребовались усилия шести пожарных и двух автоцистерн. Как итог, огонь повредил стены и потолок.