Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области произошло три пожара из-за короткого замыкания за сутки

Постройки горели в Тулуне, Усть-Ордынском и Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За последние 24 часа в Иркутской области произошло пять пожаров, три из которых стали следствием нарушений правил эксплуатации электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области. В Тулуне на улице Виноградова ночью загорелся гараж. Чтобы потушить пламя потребовались усилия шести пожарных и двух автоцистерн. Как итог, огонь повредил стены и потолок.

— В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района загорелась летняя кухня. На улицу Чайковского были направлены 5 пожарных, 2 единицы техники. Пламя потушили на 4 квадратах, — поделились в ведомстве.

Днем в Братске поступило сообщение о пожаре в гараже кооператива «Локомотив». К моменту прибытия первых подразделений огонь распространился из внутреннего помещения на кровлю. Пламя потушили семь специалистов с привлечением двух машин спецтехники.