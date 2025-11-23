В Иркутской области произошло три пожара из-за короткого замыкания за сутки

За последние 24 часа в Иркутской области произошло пять пожаров, три из которых стали следствием нарушений правил эксплуатации электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области. В Тулуне на улице Виноградова ночью загорелся гараж. Чтобы потушить пламя потребовались усилия шести пожарных и двух автоцистерн. Как итог, огонь повредил стены и потолок.
— В поселке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района загорелась летняя кухня. На улицу Чайковского были направлены 5 пожарных, 2 единицы техники. Пламя потушили на 4 квадратах, — поделились в ведомстве.
Днем в Братске поступило сообщение о пожаре в гараже кооператива «Локомотив». К моменту прибытия первых подразделений огонь распространился из внутреннего помещения на кровлю. Пламя потушили семь специалистов с привлечением двух машин спецтехники.