В Ростовской обласи 100 аграриев обратились за продлением кредитов

— С лета было обращение на федеральный уровень. Также лично просил президента России Владимира Путина помочь, тогда было поручение Минсельхозу этим заняться. В итоге было принято эксклюзивное решение о пролонгации. Порядка 100 обращений мы уже имеем, думаю, количество будет расти. Лимиты под это дело у нас предусмотрены, — сообщил Юрий Слюсарь.