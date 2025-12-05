Ричмонд
В Ростовской обласи 100 аграриев обратились за продлением кредитов

Непростой, но важный вопрос: Губернатор напомнил донским аграриям, как продлить кредиты.

Источник: Комсомольская правда

Более 100 аграриев Ростовской области попросили о продлении кредитов, ожидается увеличение числа таких обращений. Об этом в прямом эфире рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, низкая урожайность, засуха и заморозки привели к тому, что не все аграрии, как было запланировано, смогли отдать даже льготные кредиты. В связи с этим донские власти поспешили обратиться за помощью на федеральный уровень.

— С лета было обращение на федеральный уровень. Также лично просил президента России Владимира Путина помочь, тогда было поручение Минсельхозу этим заняться. В итоге было принято эксклюзивное решение о пролонгации. Порядка 100 обращений мы уже имеем, думаю, количество будет расти. Лимиты под это дело у нас предусмотрены, — сообщил Юрий Слюсарь.

Процедура продления кредитов для аграриев, как и в любом процессе выделения государственных денег, непростая.

Следует предоставить в минзельхоз региона справку об ущербе, который понесло хозяйство в результате ЧС природного характера. Далее потребуется справка из банка о том, что кредит взят, но заемщик не имеет возмождности его вернуть. Кроме этого, нужна справка об отсутствии свободных денежных средств.

С указанным пакетом документов можно попасть в реестр пострадавших и добиться решения о пролонгации кредита. Донской глава потребовал, чтобы каждому случаю уделялось внимание.

— Уверен, системная мера поможет поддержить производителей, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

