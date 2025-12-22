От 75 тысяч рублей: автомобили должников из Башкирии пустят с молотка

Росимущество Башкирии объявило о проведении аукциона по продаже арестованного имущества. Торги включают в себя более 70 легковых автомобилей, грузовую и специальную технику, а также промышленное оборудование. Все лоты реализуются в рамках исполнительных производств.
Среди ключевых автомобильных лотов представлены:
Lada Granta 2016 г.в. — 240 531,69 ₽
Renault Logan 2016 г.в. — 240 531,69 ₽
Renault Logan 2016 г.в. — 433 500 ₽
Suzuki Grand Vitara 2014 г.в. — 1 020 000 ₽
Volkswagen Polo 2012 г.в. — 370 090 ₽
Datsun on-DO 2017 г.в. — 586 500 ₽
Chevrolet Aveo 2013 г.в. — 450 500 ₽
Hyundai Solaris 2012 г.в. — 646 000 ₽
Hyundai Solaris 2021 г.в. — 1 283 500 ₽
Mercedes-Benz GLK 300 4MATIC 2010 г.в. — 800 020 ₽
Lada Granta 2021 г.в. — 527 000 ₽
Kia Rio 2021 г.в. — 1 479 000 ₽
Skoda Superb 2010 г.в. — 526 150 ₽
Chevrolet Cobalt 2021 г.в. — 799 000 ₽
Lada Vesta 2021 г.в. — 884 000 ₽
Nissan Qashqai 2008 г.в. — 331 964,1 ₽
Daewoo Matiz 2011 г.в. — 203 150 ₽
Kia Optima 2016 г.в. — 1 343 000 ₽
Peugeot 408 2013 г.в. — 476 000 ₽
Lexus LS460 2006 г.в. — 1 547 000 ₽
Renault Sandero 2016 г.в. — 493 000 ₽
Hyundai Solaris 2015 г.в. — 671 500 ₽
Lada Granta 2022 г.в. — 671 500 ₽
Lada Largus 2014 г.в. — 323 000 ₽
Nissan Tiida 2013 г.в. — 663 000 ₽
Audi A4 2007 г.в. — 612 000 ₽
Chery SUVT11 (SQR7247) 2007 г.в. — 75 650 ₽
Mazda 6 2008 г.в. — 697 000 ₽
Volkswagen Jetta 2007 г.в. — 510 000 ₽
Lada Granta 2023 г.в. — 595 000 ₽
Nissan Almera 2001 г.в. — 159 375 ₽
Toyota Highlander 2013 г.в. — 867 000 ₽
Mercedes-Benz S500 2000 г.в. — 680 000 ₽
Lada Granta 2016 г.в. — 510 000 ₽
Volkswagen Tiguan 2010 г.в. — 850 000 ₽
Chery Tiggo 4 2021 г.в. — 1 105 000 ₽
Land Rover Freelander 2 2008 г.в. — 629 000 ₽
Lada Granta 2019 г.в. — 561 000 ₽
Renault Arkana 2021 г.в. — 2 223 600 ₽
Lada Granta 2021 г.в. — 663 000 ₽
Nissan Almera 2016 г.в. — 374 000 ₽
Renault Duster 2014 г.в. — 935 000 ₽
Lada Kalina 2014 г.в. — 285 456,35 ₽
Lada Granta 2021 г.в. — 688 500 ₽
Opel Astra Sports Tourer 2019 г.в. — 975 458,30 ₽
Nissan Pathfinder 2006 г.в. — 833 000 ₽
Lada Largus 2016 г.в. — 459 000 ₽
Chevrolet Cruze 2013 г.в. — 425 000 ₽
Lada Granta 2023 г.в. — 680 000 ₽
Lada Vesta 2017 г.в. — 697 000 ₽
Mazda CX-5 2016 г.в. — 1 462 000 ₽
Hyundai Solaris 2021 г.в. — 1 198 500 ₽
Toyota Corolla 2008 г.в. — 680 000 ₽
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. — 535 500 ₽
Lada Granta 2022 г.в. — 671 500 ₽
Lada Granta 2020 г.в. — 510 000 ₽
BMW X3 2010 г.в. — 1 147 500 ₽
Lada Priora 2011 г.в. — 178 500 ₽
Lada 4×4 2015 г.в. — 476 000 ₽
Nissan Pathfinder 2008 г.в. — 722 500 ₽
Chevrolet Lacetti 2011 г.в. — 561 000 ₽
Lada Vesta 2019 г.в. — 620 500 ₽
Kia Sportage 2018 г.в. — 1 479 000 ₽
Renault Logan Stepway 2021 г.в. — 845 240 ₽
Lada Granta 2017 г.в. — 250 132,30 ₽
Volkswagen Polo 2012 г.в. — 433 500 ₽
Chevrolet Niva 2018 г.в. — 629 000 ₽
Lada Granta 2020 г.в. — 654 500 ₽
Peugeot Boxer 2012 г.в. — 765 000 ₽
BMW 520i 2008 г.в. — 705 500 ₽
Kia Rio 2014 г.в. — 578 000 ₽
Lada Priora 2012 г.в. — 354 450 ₽
Lada Granta 2020 г.в. — 603 500 ₽
Кроме того, на продажу выставлены мусоровозы (Isuzu, Foton, Iveco), грузовики (МАЗ, Ford), тягач MAN, экскаватор Hitachi, тракторы «Беларус», промышленное оборудование и права требования по долгам.
Для участия в аукционе необходимо до 19 января 2026 года зарегистрироваться на электронной площадке «Фабрикант», внести задаток в размере 15% от начальной цены выбранного лота и предоставить пакет документов. Важно отметить, что почти все автомобили находятся под арестом и имеют залоговые обременения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.