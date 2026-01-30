Вирусолог назвал 5 опасных инфекций на популярных у россиян курортах

«Основные опасные тропические вирусные инфекции, помимо Нипаха (в Индии): жёлтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет. Передаются они через укусы тропических комаров, и в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают в обязательном порядке. Тропики — это родина человечества и родина вирусов, конечно же, тоже», — отметил Нетесов.