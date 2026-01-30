Вирусолог назвал 5 опасных инфекций на популярных у россиян курортах

Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал aif.ru, какие инфекции могут подстерегать российских туристов на тропических курортах.
Популярными направлениями для россиян, в частности, являются Таиланд, Вьетнам, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Индонезия.
«Основные опасные тропические вирусные инфекции, помимо Нипаха (в Индии): жёлтая лихорадка, лихорадка Денге, японский энцефалит, вирус Зика. Все они в тропических странах есть, появились они там не пять минут или год назад, а сопровождают человечество десятки тысяч лет. Передаются они через укусы тропических комаров, и в курортных зонах и городах местность от комаров обрабатывают в обязательном порядке. Тропики — это родина человечества и родина вирусов, конечно же, тоже», — отметил Нетесов.
Обо всех этих вирусах прекрасно знают в Роспотребнадзоре, в Центре имени Гамалеи и в Институте медицинской паразитологии и тропических заболеваний при Сеченовском университете, обозначил специалист.
Насколько же велика вероятность заражения россиян этими инфекциями на курортах?
«Если употреблять термин “вероятность” математически, то она ничтожна. Если россиянин не полезет в джунгли без защиты и репеллентов, риск минимален. Так что всё зависит от поведения человека. Хотите сплавиться по реке во Вьетнаме? В таком случае вероятность подхватить лихорадку Денге может составить около 30%. Именно так это и происходит», — рассказал Нетесов.
По его данным, в Россию, например, в Новосибирск привозят от 30 до 50 случаев лихорадки Денге в год, в Москву, конечно, чаще.
«Таким образом, уровень риска напрямую определяется поведением самих туристов», — подытожил Нетесов.
