Калачинские мотогонщики взяли золото на соревнованиях в Азово под Омском

В субботу, 7 февраля, в селе Азово прошел третий этап чемпионата, первенства и Кубка Омской области по мотокроссу. Об итогах гонок сообщили 12 февраля в региональном минспорта.
Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Омской области.
В командном зачете чемпионата и первенства лидировали спортсмены Калачинского района. Серебро взяли гонщики из Горьковского, бронзу — команда Тарского района. В розыгрыше Кубка области первое место заняли мотогонщики из Нижней Омки. Вторыми финишировали спортсмены клуба «Застава Ермака» (Тара), третьими — команда ДОСААФ СШОР-3 из Омска.
Следующий, четвертый этап состоится 22 февраля в Тюкалинске. Он станет заключительным в зимнем сезоне и завершит розыгрыш Кубка региона.
Всего в 2026 году лично-командные старты чемпионата и первенства региона включают 11 этапов. Состязания продолжатся летом.
