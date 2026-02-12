Вашингтон
Калачинские мотогонщики взяли золото на соревнованиях в Азово под Омском

Третий старт зимнего сезона собрал команды из шести районов.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 февраля, в селе Азово прошел третий этап чемпионата, первенства и Кубка Омской области по мотокроссу. Об итогах гонок сообщили 12 февраля в региональном минспорта.

Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Омской области.

В командном зачете чемпионата и первенства лидировали спортсмены Калачинского района. Серебро взяли гонщики из Горьковского, бронзу — команда Тарского района. В розыгрыше Кубка области первое место заняли мотогонщики из Нижней Омки. Вторыми финишировали спортсмены клуба «Застава Ермака» (Тара), третьими — команда ДОСААФ СШОР-3 из Омска.

Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Омской области Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Омской области.

Следующий, четвертый этап состоится 22 февраля в Тюкалинске. Он станет заключительным в зимнем сезоне и завершит розыгрыш Кубка региона.

Фото предоставлено пресс-службой министерства спорта Омской области.

Всего в 2026 году лично-командные старты чемпионата и первенства региона включают 11 этапов. Состязания продолжатся летом.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что «Омская Ракета» сыграла с детьми товарищеский матч по адаптивному хоккею.

