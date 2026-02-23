В ЕК и ООН оценили, во сколько обойдется восстановление Украины

Украине потребуется около 588 миллиардов долларов в ближайшие 10 лет для восстановления после конфликта с РФ. Об этом сказано в совместном прогнозе Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованном в понедельник, 23 февраля.
— Общая стоимость восстановления и реконструкции на Украине составит не менее 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Это почти в три раза превышает предполагаемый номинальный ВВП Украины на 2025 год, — говорится в прогнозе.
Уточняется, что наибольшие долгосрочные потребности в восстановлении республики приходятся на транспорт — около 96 миллиардов долларов, за ним следуют энергетика — почти 91 миллиард долларов, жилье — 90 миллиардов долларов, торговля и промышленность — более 63 миллиардов долларов, и сельское хозяйство — около 55 миллиардов долларов.
Отмечается, что ущерб и потребности сосредоточены в прифронтовых областях и крупных городах.
В энергетике объем поврежденных или уничтоженных объектов за прошлый год вырос на 21 процент, включая электростанции, линии передачи, распределительные сети и централизованное отопление. В транспорте потребности увеличились на 24 процента, сказано в оценке организаций.
Дарницкая тепловая электростанция в Киеве мощностью 140 мегаватт почти полностью разрушена. Об этом 5 февраля написали украинские СМИ.